Crema fa festa a metà: uomini alla fase nazionale di Serie C, donne k.o. al turno decisivo regionale

Il Tennis Club Crema era l’unico club qualificato per il turno finale del tabellone regionale di Serie C sia nel maschile sia nel femminile, e in una domenica particolarmente intensa – con due sfide decisive giocate sui campi di via del Fante – ha fatto festa a metà. I ragazzi sono riusciti a conquistare l’obiettivo ampiamente meritato nel corso del campionato, con cinque vittorie su cinque nella fase a gironi seguite da quella ai play-off, mentre le ragazze capitanate da Daniela Russino hanno pagato un paio di assenze pesanti e sono state costrette ad arrendersi alle milanesi del Quanta Club, rimandando al 2023 gli obiettivi promozione. I maschi se li giocheranno invece nel tabellone nazionale fra domenica 26 giugno e domenica 11 luglio, in una sfida – su andata e ritorno – che mette in palio il passaggio in B2 (martedì 14 giugno il sorteggio). Per agguantarla era necessario battere i bresciani de La Fenice di Castegnato e così è stato fatto, con il punteggio di 4-2, peraltro recuperando dopo una partenza così così. I giovani Mattias Pisanu e Leonardo Cattaneo hanno sentito il peso della responsabilità non riuscendo a esprimersi al meglio rispettivamente contro Davide Scainelli e Matteo Salvi, ma a raddrizzare la situazione ci hanno pensato capitan Beppe Menga e il numero uno del team Gabriele Datei.

Menga ha rifilato un doppio 6-1 a Enrico Rosellini, Datei non ha fatto scherzi battendo facilmente Federico Di Tommaso e ha consegnato ai doppi il compito di decidere la sfida. L’hanno fatto a favore dei padroni di casa, a segno facilmente con la coppia Menga/Datei e quindi con Cattaneo/Nava, bravi a gestire meglio i punti importanti della sfida decisiva contro Rosellini/Salvi. Un match preziosissimo in termini di esperienza, vero obiettivo inseguito nel corso della stagione di C. Come accennato, invece, si sono fermate sul più bello le ragazze, battute per 3-0 dal Quanta Club anche a causa dell’infortunio della cinese Yu Shan (costretta a rinunciare alla sfida) e dell’assenza programmata di Bianca Bissolotti. Le ragazze ci hanno provato comunque, sfiorando la possibilità di allungare la sfida almeno al doppio quando Giulia Finocchiaro è arrivata a condurre per 4-1 al terzo set contro Asia Angela Fontana. Ma poi la rivale ha rimontato e vinto (3-6 6-3 6-4), siglando un punto risultato decisivo, in virtù delle altre sconfitte di Margherita Trolese e Thea Alessandra Tamirsi. Tuttavia, seppur amara da digerire, una domenica buia non basta di certo a cancellare il gran campionato del team, di nuovo fra i migliori della Lombardia. L’appuntamento col play-off nazionale è solo rimandato.

SERIE C MASCHILE – Turno finale tabellone regionale

Tennis Club Crema b. La Fenice 4-2

Davide Scainelli (F) b. Mattias Pisanu (C) 6-4 6-4, Matteo Salvi (F) b. Leonardo Cattaneo (C) 5-7 6-2 6-2, Giuseppe Menga (C) b. Enrico Rosellini (F) 6-1 6-1, Gabriele Datei (C) b. Federico Di Tommaso (F) 6-0 6-2, Menga/Datei (C) b. Bonfiglio/Scainelli (F) 6-1 6-3, Cattaneo/Nava (C) b. Rosellini/Salvi (F) 7-6 7-5.

SERIE C FEMMINILE – Turno finale tabellone regionale

Quanta Club b. Tennis Club Crema 3-0

Cristina Tiglea (Q) b. Margherita Trolese (C) 6-2 6-2, Asia Angela Fontana (Q) b. Giulia Finocchiaro (C) 3-6 6-3 6-4, Beatrice Gatti (Q) b. Thea Alessandra Tamirsi (C) 6-3 6-0.

