Tennis, Djokovic strafavorito a Wimbledon: chi sono gli outsider?

Le emozioni del grande tennis stanno per tornare. È già passato un anno dall’incredibile finale tra Matteo Berrettini e il campionissimo Novak Djokovic a Wimbledon, quando il primo italiano di sempre ad arrivare in finale a Londra ha accarezzato il sogno di battere il numero 1 del ranking. Il serbo, però, continua a rappresentare un ostacolo proibitivo per quasi tutti i colleghi e non a caso le scommesse sportive online lo indicano come favorito assoluto anche per la vittoria della prossima edizione. Il torneo di Wimbledon 2022 si svolgerà dal 27 giugno al 10 luglio. Si tratterà del 135° Slam sull’erba di Londra: Wimbledon rappresenta infatti la manifestazione più antica della storia del tennis.

Nel complesso, l’anno scorso gli atleti italiani avevano ben figurato sull’erba di Londra. Fabio Fognini aveva perso al terzo turno contro Andrej Rublev, Lorenzo Sonego era uscito al quarto turno per mano di Roger Federer, mentre il giovane Jannik Sinner aveva abbandonato la competizione al primo turno, sconfitto da Marton Fucsovics. Berrettini invece ha centrato un’impresa straordinaria, ma in finale non è arrivato certo con il favore dei pronostici. La sfida con Djokovic è stata costellata da diversi errori da ambo le parti, soprattutto nel primo set, vinto dall’italiano al tie-break.

Non potrà invece difendere il titolo nel femminile Ashleigh Barty, che ha deciso di ritirarsi a inizio 2022, ad appena 25 anni. Tra le donne sarà Iga Swiatek a godere del favore dei pronostici per quest’anno, seguita da Naomi Osaka, reduce però da un periodo complicato. Djokovic, invece, dovrà guardarsi le spalle dal sorprendente Carlos Alcaraz, che nel giro di pochissimi mesi è riuscito a scalare molteplici posizioni nella classifica ATP, battendo più di una volta alcuni dei maggiori tennisti in circolazione. Alcaraz occupa attualmente il 6° posto nel ranking e, secondo le previsioni, sarebbe addirittura favorito su una leggenda come Rafa Nadal, oggi 4° in graduatoria. In assenza di Daniil Medvedev, il giovane spagnolo potrebbe rivelarsi quindi il principale outsider della competizione.

Nella griglia di partenza il nostro Berrettini parte quindi arretrato. Oggi il tennista romano è uscito dalla top 10 mondiale, ma ha tutta l’intenzione di bissare la soddisfazione del 2021. Ancora più indietro Stefanos Tsitsipas e Alexander Zverev. Anche Dominic Thiem, reduce da un periodo travagliato, e Hubert Hurkacz sembrano avere poche speranze di vittoria. Sulla carta non dovrebbero esserci grandi sorprese, dunque, ma in considerazione dei precedenti più recenti, mai dire mai.

Il 13 giugno si deciderà per le wild card. Gli incontri di qualificazione, in programma dal 20 al 23 giugno, si terranno presso il Bank of England Sports Ground. I match del tabellone principale si disputeranno invece all’All England Lawn Tennis and Croquet Club. La tensione è già alle stelle. Nel corso dei decenni, Wimbledon ha regalato alcune delle sfide più memorabili di sempre nel tennis. Anche se l’Italia non vanta una grandissima tradizione in questo torneo, anche lo Stivale rivolge puntualmente una grande attenzione verso la competizione londinese. Si tratta pur sempre di uno Slam e a prescindere da chi vincerà lo spettacolo è praticamente assicurato.

Leggi anche: