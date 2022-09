Il Master della Brianza elegge i suoi nuovi campioni

Quella che si è appena conclusa è stata un’edizione speciale del Master della Brianza per molti motivi: dal ritorno dopo uno stop di due anni a causa della pandemia, a un compleanno speciale, quello dei quarant’anni del circuito, fino alla nuova “regia” affidata al maestro nazionale Alessandro Galbiati. Ci si aspettava spettacolo e divertimento e così è stato. Un percorso con 26 tappe, iniziato il 23 aprile scorso, che ha portato quasi 1300 partecipanti in giro per la Brianza con la propria racchetta per inseguire un sogno: quello di aggiudicarsi il titolo di uno dei circuiti tennistici più longevi in Italia. Il Master finale che si è tenuto alla GA Tennis Academy dal 17 settembre scorso ha incoronato Davide Totah (TC Milano A. Bonacossa) nel tabellone di terza categoria maschile, Claudia Longoni del Centro Sportivo Ranica (Bergamo) in quello di terza categoria femminile (limitato alle giocatrici 3.4) e Aurelio Viviano della GA Tennis Academy in quello di quarta categoria maschile. In particolare, nella finale contro Ermanno Perego, il portabandiera del club di casa Viviano, è stato costretto agli straordinari dovendo salvare tre match point nel tie-break del secondo set prima di poter liberare il suo urlo di gioia (4-6 7-6 6-1 il finale). Rotondi successi per Claudia Longoni nella finale femminile (6-2 6-0 sull’under 16 del Tc Lecco Valentina Passerotto) e per Davide Totah (6-0 6-3 sul giovane del Tc Oggiono Nicolò Taschetti).

Soddisfatto il maestro Galbiati, che non poteva immaginare “battesimo” migliore in questa edizione numero 40 del Master della Brianza: “Tutte le tappe sono andate in modo perfetto, per via della pioggia di sabato siamo giunti alle finali con un giorno di ritardo ma a parte questo non c’è stato nessun inconveniente. Sono contento anche perché siamo riusciti a riportare il Master finale a Brugherio dopo 25 anni, l’ultima volta fu nel 1997, e per questo voglio ringraziare il nuovo proprietario dello Sporting, Eugenio Filograna e il presidente Renato Galbiati. Abbiamo concluso nel migliore dei modi un circuito provinciale la cui importanza e il cui prestigio vanno anche oltre rendendo il Master della Brianza un evento di livello regionale. Infine, ci tengo a ringraziare Marco Gerosa che, con i suoi consigli, ha contribuito affinché tutto andasse nel migliore dei modi”. Tanti premi per un’edizione da ricordare con un riconoscimento speciale per i ballboys che hanno supportato i tennisti nelle finali. Appuntamento dunque al 2023 per l’edizione numero 41.

Tutti i risultati del Master finale

Terza categoria maschile

Quarti di finale: Davide Totah b. Simone Federico 6-3 6-3, Matteo Stecher b. Federico Catalano 6-3 6-1, Nicolò Taschetti b. Edoardo Formenti 6-3 3-6 7-5, Giuseppe Iagrossi b. Jeroen Vis 6-1 6-0. Semifinali: Davide Totah b. Matteo Stecher 7-6 rit., Nicolò Taschetti b. Giuseppe Iagrossi 6-4 6-4. Finale: Davide Totah b. Nicolò Taschetti 6-0 6-3.

Terza categoria femminile (limitato 3.4)

Quarti di finale: Cinzia Argentini b. Giorgia Tumiati 4-6 6-0 6-2, Claudia Longoni b. Chiara Salvadori 4-6 6-0 6-1, Francesca Margiotta b. Sara Mizzotti 6-4 6-2, Valentina Passerotto b. Giorgia De Pianto 6-3 0-6 6-3. Semifinali: Claudia Longoni b. Cinzia Argentini 6-4 3-6 7-5, Valentina Passerotto b. Francesca Margiotta 6-3 6-3. Finale: Claudia Longoni b. Valentina Passerotto 6-2 6-0.

Quarta categoria maschile

Quarti di finale: Ermanno Perego b. Davide Dossi 6-2 6-0, Andrea Moramarco b. Alessio Di Poto 6-0 7-6, Michele Colombo b. Lorenzo Zicari 7-6 6-0, Aurelio Viviano b. Marco Lo Schiavo 6-3 1-6 6-1. Semifinali: Ermanno Perego b. Andrea Moramarco 6-4 6-3, Aurelio Viviano b. Michele Colombo 7-5 6-4. Finale: Aurelio Viviano b. Ermanno Perego 4-6 7-6 6-1.

Master della Brianza – TUTTI I PREMIATI DEL 2022

Vincitore Master finale terza categoria maschile: Davide Totah (Tc Milano A. Bonacossa)

Vincitore Master finale quarta categoria maschile: Aurelio Viviano (GA Tennis Academy)

Vincitrice Master finale terza categoria femminile: Claudia Longoni (Centro Sportivo Ranica)

Vincitore del Circuito di terza categoria maschile (premio Renato Massa): Davide Totah (Tc Milano A. Bonacossa)

Vincitore del Circuito di quarta categoria maschile (premio Renato Liverani): Ermanno Perego (Tc Arcore)

Vincitrice del Circuito di terza categoria femminile (premio Renato Liverani): Claudia Longoni (Centro Sportivo Ranica)

Memorial Enrico Andena al miglior giovane emergente: Edoardo Galbusera (Tc Lecco)

Memorial Enrico Vimercati alla miglior giovane emergente: Valentina Passerotto (Tc Lecco)

Memorial Manlio Bollati al primo circolo classificato: Villa Reale Tennis Monza

Memorial Paolo Fumagalli al secondo circolo classificato: Tennis Club Lecco

