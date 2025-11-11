A2, il Ct Ceriano chiude con un pareggio e guarda ai play-out con ritrovata fiducia

Il Club Tennis Ceriano trova finalmente la prima soddisfazione stagionale nel campionato di Serie A2 femminile 2025, chiudendo la fase a gironi con un pareggio per 2-2 sui campi in sintetico di Foligno contro la Tennis Training. Un risultato che consente alle brianzole di sbloccare la classifica e ritrovare entusiasmo in vista dei play-out salvezza, il cui sorteggio è previsto martedì 11 novembre a Roma.

La sfida in Umbria si è aperta nel migliore dei modi per la formazione capitanata da Silverio Basilico. Dopo soli 14 minuti di gioco, la svizzera Ylena In-Albon ha conquistato il primo punto approfittando del ritiro di Chiara Girelli. La Tennis Training ha però reagito nel secondo incontro, con Giulia Tedesco che ha superato Carola Cavelli per 6-2 7-5 dopo un’ora e mezza di gioco, riportando la situazione in parità. Nel terzo singolare, la giovane umbra Ginevra Batti ha avuto la meglio sulla cerianese Maria Aurelia Scotti al termine di una sfida equilibrata (6-2 3-6 6-3), riportando avanti le padrone di casa.

A siglare il pareggio definitivo ci ha pensato il doppio In-Albon/Scotti, protagonista di un match combattuto e ricco di emozioni contro Tedesco/Toccacieli. Dopo essersi imposte 6-4 nel primo set e aver ceduto 7-5 il secondo, le brianzole hanno mostrato carattere e lucidità nel super tie-break, chiudendo 10-5 e regalando al Ct Ceriano il primo punto della stagione.

Nell’altro incontro del girone, l’Apem Copertino ha superato 3-1 la Canottieri Casale, confermandosi seconda alle spalle delle piemontesi. Il Ct Ceriano chiude così al quarto posto nel Girone 4, posizione che lo costringerà a giocare i play-out salvezza a partire da domenica 23 novembre. Il tabellone verrà definito dal sorteggio in programma martedì a Roma e coinvolgerà le terze e quarte classificate di tutti i gironi.

“Finalmente abbiamo conquistato un punto – ha commentato il capitano Silverio Basilico – e spero che possa rappresentare una svolta. Nonostante le sconfitte, sia Cavelli che Scotti hanno disputato buone partite. Sono contento soprattutto per la vittoria nel doppio: le ragazze hanno avuto il coraggio di chiudere nei momenti decisivi, quello stesso coraggio che in altre occasioni ci era mancato. Ora vogliamo affrontare i play-out con fiducia e determinazione”.