Si rafforza lo staff e aumentano i baby talenti: la crescita costante dell’Oltrepò Tennis Academy

Il segreto per continuare a migliorarsi? Non accontentarsi mai, nemmeno quando tutto funziona a dovere. Una ricetta presa alla lettera dall’Oltrepò Tennis Academy di Codevilla, che a cinque anni dalla fondazione diventa ogni giorno più grande e meglio strutturata. Basti pensare che lo staff operativo sui campi in provincia di Pavia – fra maestri, preparatori atletici, mental coach e un consulente d’eccezione – è appena arrivato in doppia cifra, toccando quota dieci elementi con un inserimento di lusso come quello di Eugenio Castellano, giovane tecnico piemontese che da tempo aveva attirato l’attenzione del direttore tecnico OTA, Alberto Bovone. “Vista la costante espansione dell’Academy – spiega Bovone – avevamo assolutamente bisogno di inserire nello staff un nuovo coach deputato a seguire l’attività internazionale dei nostri giovani, ed Eugenio è la persona ideale. In primo luogo per il suo profilo umano e poi per il grande lavoro che ha svolto negli ultimi anni. Sarà una figura determinante per permetterci di rafforzare la qualità del lavoro quotidiano. Con lui partiamo con un progetto a lungo termine mirato sui giocatori juniores di interesse nazionale, dallo sviluppo almeno quinquennale”. Oltre che a Bovone, Castellano si affianca ai maestri Marco Tamiello, Vittorio Intorcia, Massimiliano Baroglio e Andrea Bruschi. Nel team anche il mental coach Alessandro Preda e i preparatori atletici Andrea Munerato e Lorenzo Chiarlo, i quali si avvalgono della preziosa consulenza di Davide Cassinello, trainer del top-50 Lorenzo Sonego e spesso sui campi dell’OTA a dirigere i lavori atletici.

“Ringrazio Alberto Bovone e il suo staff per la fiducia riposta in me – ha detto Castellano – e sono molto felice di entrare a far parte di questo gruppo. È impossibile non notare quanto lo staff creda nel progetto, dunque sono determinato a fare la mia parte, sicuro di poter crescere umanamente e professionalmente”. A Codevilla, Castellano ha portato con sé anche i suoi due allievi migliori: Francesco Pansecchi e Nicole Maccario. Il primo, classe 2009, si è da poco laureato campione italiano under 15 vincendo lo scudetto sui campi dello Sport Club Nuova Casale, e la prossima settimana sarà uno dei quattro azzurri al via dei Campionati Europei under 16, a Parma. Nicole Maccario, invece, è da anni una delle ragazzine più interessanti d’Italia fra le nate nel 2011. “Li seguo praticamente da quando hanno iniziato a giocare – continua Castellano –, e il rapporto di fiducia reciproca è tale che il loro passaggio alla OTA insieme a me sia stato quasi naturale. Ci permette di crescere a livello di struttura a disposizione, sia in termini materiali sia di staff, ma anche di condividere percorso e allenamenti con tanti altri giovani di qualità”. Già, perché Pansecchi e Maccario non faranno altro che inserirsi in un gruppetto di talenti già ricchissimo, tutti abituati a svolgere attività internazionale e fra i migliori in Italia nelle rispettive categorie. E tutti col sogno, affidato ai tecnici OTA, di fare del tennis il proprio futuro.

Leggi anche: