Due squadre in Serie A2 per far crescere l’ambiente: il Tennis Club Cagliari si prepara al via

Non sono molti, in Italia, i club a poter vantare la presenza nel Campionato di Serie A2 sia con la squadra maschile sia con quella femminile. Uno è il Tennis Club Cagliari, pronto a un’altra stagione a livello nazionale con due formazioni agguerrite. Quella femminile è reduce dalla promozione sfiorata nel 2021 e ripartirà domenica 9 ottobre dal girone 2, precisamente dalla trasferta piemontese sui campi del Tennis Beinasco. Il team maschile, promosso lo scorso anno dalla Serie B1, si prepara invece a vivere un’esperienza nuova nell’A2 al via il 23 ottobre, anche in questo caso con un impegno in Piemonte, al Circolo della Stampa Sporting di Torino per la prima giornata del girone 1. Ne consegue che, per un mese abbondante fra ottobre e novembre, ogni domenica sui campi in terra battuta del parco di Monte Urpinu ci sarà sempre una sfida di alto livello: un’occasione per chi scende in campo ma anche per l’ambiente, quindi per i ragazzi della scuola tennis che possono vedere da vicino giocatrici e giocatori soliti frequentare i palcoscenici internazionali. “Per noi – dice il direttore tecnico Martin Vassallo Arguello – le squadre sono uno strumento importantissimo per lo sviluppo del vivaio. Per questo, non andremo alla disperata ricerca del risultato a ogni costo: cercheremo sempre di schierare le formazioni migliori, ma la priorità rimane quella di dare ai giovani la possibilità di fare esperienza, affiancandoli a dei professionisti, nell’ottica di uno sviluppo del movimento. Avere compagni forti servirà a loro per vedere come si allenano e come preparano le sfide. Esperienze che possono tornare utilissime”.

Come accennato, la formazione femminile riparte con ottime chance di fare strada, anche grazie all’innesto dell’argentina Nadia Podoroska, n.62 Wta nel 2021. Insieme a lei è entrata in formazione anche la connazionale Jazmin Ortenzi, mentre sono state confermate la greca Despina Papamichail, Nuria Brancaccio, Gabriela Ce, Georgia Craciun, Julia Riera e le tre “vivaio” Barbara Dessolis, Marcella Dessolis e Beatrice Zucca. Nel team maschile, invece, ci sono i fratelli argentini Francisco e Juan Manuel Cerundolo, il loro connazionale Roman Andres Burruchaga e l’italo-argentino Juan Pablo Ficovich, anche se l’ossatura rimane composta dai sardi Nicola Porcu, Alberto Sanna, Paolo Emilio Cossu Floris e Mattia Secci, ai quali a turno si aggiungerà uno straniero (non è permesso schierarne più di uno per giornata). Nel team anche il belga Julien Cagnina e lo spagnolo Bruno Pujol Navarro. “Per i nostri ragazzi – dice ancora Vassallo Arguello – la Serie A2 sarà un impegno molto duro, ma come detto il risultato conta poco. L’importante è la loro formazione come giocatori, che passa anche dal coinvolgimento nel programma di atleti di alto livello che, indipendentemente dalla loro presenza in Campionato, sono parte del nostro progetto e lo saranno sempre di più. L’intenzione è di coinvolgerli con una frequenza ancora maggiore”. Il 23 ottobre la prima sfida casalinga delle ragazze, contro il Tennis Club Lucca. Sette giorni dopo l’esordio a Cagliari della formazione maschile, contro i romani dell’Eur Sporting Club.

SERIE A2 MASCHILE – LA FORMAZIONE DEL TENNIS CLUB CAGLIARI

Juan Manuel Cerundolo (Arg, 1.8), Francisco Cerundolo (Arg, 1.10), Juan Pablo Ficovich (Ita, 2.1), Emiliano Maggioli (Ita, 2.2), Roman Andres Burruchaga (Arg, 2.2), Julien Cagnina (Bel, 2.3), Bruno Pujol Navarro (Esp, 2.4), Nicola Porcu (Ita, 2.4), Alberto Sanna (Ita, 2.5), Paolo Emilio Cossu Floris (Ita, 2.7), Mattia Secci (Ita, 2.7), Martin Vassallo Arguello (Ita, 3.2), Stefano Mocci (Ita, 3.2).

SERIE A2 FEMMINILE – LA FORMAZIONE DEL TENNIS CLUB CAGLIARI

Nadia Podoroska (Arg, 1.3), Despina Papamichail (Gre, 1.9), Nuria Brancaccio (Ita, 2.1), Gabriela Ce (Ita, 2.1), Georgia Andreea Craciun (Rou, 2.2), Jazmin Ortenzi (Arg, 2.3), Barbara Dessolis (Ita, 2.3), Julia Riera (Ita, 2.5), Marcella Dessolis (Ita, 2.5), Beatrice Zucca (Ita, 2.6).

SERIE A2 MASCHILE – LA FORMULA DEL CAMPIONATO

Fase a gironi: 23-30 ottobre, 1-6-13-20-27 novembre.

Play-off: 4 dicembre (primo turno), 8-11 dicembre (turno decisivo).

Play-out: 4-11 dicembre.

Ogni sfida prevede quattro singolari e due doppi.

Accedono ai play-off le prime tre squadre classificate di ciascun girone. Le seconde e le terze si affrontano in una sfida secca, con la vincente che affronta (con formula di andata e ritorno) una delle prime per il passaggio in A1. La quarta e la quinta classificata mantengono la categoria. La sesta classificata si gioca la permanenza in A2 ai play-out. La settima retrocede in Serie B1.

SERIE A2 FEMMINILE – LA FORMULA DEL CAMPIONATO

Fase a gironi: 9-23-30 ottobre, 1-6-20-27 novembre.

Play-off: 4 dicembre (primo turno), 8-11 dicembre (turno decisivo).

Play-out: 4-11 dicembre.

Ogni sfida prevede tre singolari e un doppio.

Accedono ai play-off le prime tre squadre classificate di ciascun girone. Le seconde e le terze si affrontano in una sfida secca, con la vincente che affronta (con formula di andata e ritorno) una delle prime per il passaggio in A1. La quarta e la quinta classificata mantengono la categoria. La sesta classificata si gioca la permanenza in A2 ai play-out. La settima retrocede in Serie B1.

