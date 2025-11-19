Finals Coppa Davis 2025, ufficiali le scelte dei capitani per Italia-Austria: ecco chi gioca

Le scelte ufficiali dei capitani in vista della sfida Italia-Austria dei quarti di finale delle Finals di Coppa Davis 2025 in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre. A un’ora dall’inizio degli incontri sciolte le riserve: il primo singolare sarà tra Berrettini e Rodionov, mentre a seguire scenderanno in campo Cobolli e Misolic. Ricordiamo che le coppie del doppio possono essere cambiate fino a poco prima dell’inizio e quindi dopo i due singolari.

Ore 16:00 – Berrettini vs Rodionov

a seguire – Cobolli vs Misolic

ev. a seguire – Bolelli/Vavassori vs Erler/Miedler (con possibilità di cambiare)