Tc Cagliari, il sogno della finale scudetto sfuma al doppio di spareggio

Il Tennis Club Cagliari vede sfumare nel modo più amaro il sogno della finale scudetto di Serie A1 femminile. Dopo una maratona di dodici ore, cinque incontri decisi al terzo set e diversi match-point falliti nel doppio decisivo, le sarde si arrendono al Circolo Tennis Palermo, che conquista il posto nella finale di Torino.

Nonostante la delusione, resta forte l’orgoglio per una squadra che ha lottato fino all’ultimo colpo, arrivando a un passo dall’impresa di ribaltare il 3-1 dell’andata. Il pareggio complessivo è stato infatti ristabilito grazie al 3-1 maturato nei singolari e nel primo doppio di giornata, rendendo necessario un doppio di spareggio per decretare la finalista.

Nel primo doppio, Marcella Dessolis e Nuria Brancaccio avevano tenuto vive le speranze cagliaritane imponendosi su Abbagnato/Pedone per 7-5 2-6 10/8. Nel doppio decisivo, la coppia del Tc Cagliari è andata vicinissima a ripetersi: cinque match-point sprecati nel secondo set – due sul 5-4, tre sul 6-5 – hanno cambiato il corso della sfida. Le palermitane hanno annullato tutte le occasioni, hanno vinto il set al tie-break e poi il match tie-break finale, imponendosi 4-6 7-6 10/5.

In precedenza, i singolari avevano premiato le padrone di casa con due punti: Alessandra Mazzola aveva vinto in rimonta su Anastasia Abbagnato (2-6 6-1 6-3), mentre Giorgia Pedone si era confermata su Brancaccio (4-6 6-2 6-3). A riportare avanti il Tc Cagliari era stata una splendida Marcella Dessolis, che aveva superato Federica Bilardo con il punteggio di 6-3 4-6 6-3, confermandosi una delle grandi rivelazioni del campionato.

“È stato un sabato incredibile – ha commentato il capitano Martin Vassallo Arguello – con incontri di altissimo livello da parte di tutte. Nella singola giornata abbiamo battuto una squadra fortissima come Palermo e siamo arrivati a un solo punto dalla finale. È mancato qualcosa nei momenti decisivi, ma la crescita della squadra è evidente. Siamo orgogliosi delle ragazze, soprattutto delle sorelle Dessolis, che rappresentano il nostro vivaio. Ringrazio i dirigenti e tutte le giocatrici: hanno lasciato il cuore”.

Chiuso il cammino dell’A1, il weekend del club cagliaritano prosegue con un altro appuntamento importante: domenica alle 9, sui campi di Monte Urpinu, scende in campo la formazione femminile di Serie A2. La squadra di Carla Lucero affronta il Club Tennis Ceriano nel primo turno dei play-out salvezza: una vittoria garantirebbe la permanenza in categoria.