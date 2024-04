Un buon 3-3 all’esordio in Serie C per il Forza e Costanza: domenica la trasferta a Monza

Alla vigilia l’obiettivo era di fare un tantino meglio, ma quando l’ultimo doppio è arrivato al long tie-break decisivo c’è stato anche il rischio di rimanere con un pugno di mosche in mano. Per questo, il 3-3 col quale il Tennis Forza e Costanza 1911 ha inaugurato la stagione di Serie C maschile è un risultato tutto sommato positivo, buono per muovere immediatamente la classifica del Gruppo 8, che vede cinque squadra lottare per i due posti ai play-off regionali. La formazione bresciana è fra le più accreditate per conquistarne uno, e con la vittoria che assegna solamente due punti (invece dei tre di stampo calcistico) il pareggio è comunque un risultato di valore. Quello di domenica sui campi del Castello contro l’Eco Sport Samarate è stato sacrosanto: i bresciani hanno vinto due singolari in due set (con Gabriele Lorini e Ludovico Manessi) e i varesini hanno fatto lo stesso, battendo Matteo Santi e Filippo Torazzi. Così sono stati decisivi i doppi, che hanno visto gli ospiti portarsi sul 3-2 grazie al 6-4 6-4 imposto dal duo Castiglioni/Minerva a Lorini/Bezzi, prima che Santi e Manessi la spuntassero contro Corbo/Pirani al termine di una gran battaglia, risolta col punteggio di 7-5 6-7 10/1.

“All’esordio – il commento del capitano Marco Guerini – abbiamo pagato le condizioni non semplici, visto che tornavamo a giocare dopo mesi sulla terra battuta all’aperto. Ma il 3-3 è comunque un buon risultato”. Archiviata la prima giornata, per i bresciani è già tempo di pensare alla seconda, domenica 14 aprile in trasferta a Monza contro la formazione de “La Dominante”, reduce dalla sconfitta per 4-2 contro i pavesi dell’Oltrepò Tennis Academy. Una sfida che si annuncia alla portata dei ragazzi di capitan Guerini, a caccia di un successo che potrebbe rivelarsi determinante nella corsa play-off.

Serie C – Prima giornata gruppo 8

Tennis Forza e Costanza vs Eco Sport Samarate 3-3

Gabriele Lorini (F) b. Andrea Minerva (S) 6-4 6-0, Lorenzo Castiglioni (S) b. Matteo Santi (F) 6-4 6-1, Ludovico Manessi (F) b. Fabio Pirani (S) 7-5 7-5, Pietro Marcon (S) b. Filippo Torazzi (F) 6-4 6-2, Castiglioni/Minerva (S) b. Lorini/Bezzi (F) 6-4 6-4, Santi/Manessi (F) b. Corbo/Pirani (S) 7-5 6-7 10/1.

Leggi anche: