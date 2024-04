Super partenza del Tennis Club Crema in Serie C: vincono al debutto entrambe le squadre

3-1 per le ragazze, addirittura 6-0 per i ragazzi e primi punti in cassaforte. Non poteva iniziare meglio la stagione di Serie C delle due squadre del Tennis Club Crema, impegnate contemporaneamente in casa nella sfida d’esordio, domenica sui campi di via del Fante. Una giornata intensa che match dopo match si è trasformata in trionfale, visto che delle dieci sfide giocate i padroni di casa se ne sono lasciata scappare una sola, il doppio femminile peraltro del tutto ininfluente dopo il 3-0 dei singolari. Curiosamente, i due smarriti nel doppio sono stati gli unici set persi dell’intera domenica, a testimonianza di un dominio davvero netto sia nel duello vinto dalle ragazze capitanate da Daniela Russino contro la Scuola Tennis Gigi di Nembro (provincia di Bergamo) sia in quello conquistato dai ragazzi di capitan Francesco Longhino contro un’altra bergamasca, il Tennis Romano di Lombardia. Due successi che fanno morale e confermano da subito le potenzialità di entrambe le formazioni cremasche, partite con l’obiettivo di conquistare un posto ai play-off regionali.

Per le ragazze a segno Aurora Corvi, la new entry Eva Segato e la giovane del vivaio Bianca Bissolotti, prima della sconfitta in doppio del duo Tognon/Bissolotti. Ben sei, invece, i giocatori ad aver messo la firma nel successo maschile: in singolare vittorie per Leonardo Cattaneo, Giacomo Nava e i due nuovi acquisti Giorgio Pezzotta e Andrea Bonfadini, mentre a portare i due punti dei doppi è toccato allo stesso Cattaneo con capitan Longhino e a Bonfadini insieme a Filippo Chiappa. Domenica 14 aprile un nuovo doppio impegno, con entrambe le squadre in trasferta a Milano. Le ragazze saranno in gara sui campi dello Junior Tennis Milano, mentre i ragazzi andranno in uno dei club più prestigiosi della città meneghina, il Tennis Club Ambrosiano, per la sfida con la formazione “B” del circolo. Due incontri decisamente alla portata delle squadre del Tc Crema, a caccia di altri tre punti per consolidare il primo posto in classifica e – perché no – iniziare a pensare alla fuga.

Serie C femminile – Prima giornata girone 4

Tennis Club Crema – Scuola Tennis Gigi (Nembro) 3-1

Aurora Corvi (C) b. Serena Paris (S) 6-3 6-0, Eva Segato (C) b. Arianna Paris (S) 6-0 6-1, Bianca Bissolotti (C) b. Aurora Pinacoli (S) 6-2 6-2, S. Paris/Pinacoli (S) b. Tognon/Bissolotti (C) 4-6 6-4 10/8.

Serie C maschile – Prima giornata girone 9

Tennis Club Crema – Tennis Romano di Lombardia 6-0

Leonardo Cattaneo (C) b. Matteo Galli (R) 5-4 ritiro, Giorgio Pezzotta (C) b. Ludovico Allieri (R) 6-4 7-5, Andrea Bonfadini (C) b. Raffaele Rota (R) 6-1 6-0, Giacomo Nava (C) b. Giancarlo Linetti (R) 6-0 6-2, Cattaneo/Longhino (C) b. Buizza/Allieri (R) 6-3 6-1, Chiappa/Bonfadini (C) b. Rota/Linetti (R) 7-6 6-2.

