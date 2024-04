Tris al debutto, la stagione del Club Tennis Ceriano parte nel migliore dei modi

Un esordio quasi perfetto per il Club Tennis Ceriano nella stagione dei campionati a squadre, da quello di Serie C a quelli giovanili che hanno preso il via nei giorni scorsi. Quattro gli impegni ravvicinati per il club brianzolo che ha raccolto tre successi e un solo ko in queste prime giornate di gare. Procediamo con ordine. Nel campionato di Serie C femminile, al debutto contro BiteTennis di Arcene (BG), il CTC ha ottenuto un netto 4-0 grazie alle vittorie in singolare di Ilaria Pennati (7-5 3-6 6-3 su Valeria Pezzoli), Maria Aurelia Scotti (6-4 6-1 su Stefania Imolesi) ed Eleonora Canovi (6-1 6-4 su Laura Agazzi) e nel doppio della coppia Scotti/Pennati (6-2 6-1 su Imolesi/Monaco). È partita così col piede giusto l’avventura nel girone 1 che proseguirà domenica 14 aprile con la trasferta sul lago di Garda per la sfida contro la Polisportiva Sirmione. Una sfida che potrebbe già dire molto sulle reali ambizioni del Club Tennis Ceriano in questa prima fase della Serie C. Giovedì 25 aprile, dopo il turno di riposo, sarà tempo di un altro incontro decisivo, quello casalingo contro il TC Lombardo, poi tre giorni più tardi l’ultimo match del raggruppamento sui campi del Villa Reale di Monza.

Nei campionati giovanili, la formazione under 14 maschile “A” si è imposta in casa sul team “C” del TC Villasanta per 3-0 nella prima giornata dell’undicesimo gruppo, mentre la formazione “B” nell’esordio del girone 16 è stata superata con identico punteggio dalla squadra “B” di Villasanta nella trasferta alle porte di Monza. Prossimo appuntamento in programma lunedì 15 aprile con le rispettive sfide contro il TC Alte Groane e il TC Seregno. Vittoria anche per il team maschile under 16 che ha battuto in casa Eco Sport Tennis di Samarate (VA) senza perdere nemmeno un punto. Un successo rotondo che fa ben sperare per il prosieguo del cammino nel girone 13 che vedrà il prossimo capitolo mercoledì 17 aprile con la trasferta sui campi del TC Ispra (VA). “Abbiamo iniziato bene nei campionati giovanili – ha commentato il presidente del CTC, Severino Rocco -. Era importante partire col piede giusto dal momento che in poche settimane si decide l’accesso alla fase regionale. Ma oltre alle vittorie bisogna considerare che queste competizioni rappresentano l’occasione giusta per consentire ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze di fare esperienza”.

