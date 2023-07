Al giovane Alessandro Alquati l’edizione numero 12 dei Campionati cremaschi

Pur ospitando nel corso della stagione eventi di caratura molto più importante, il Tennis Club Crema ha sempre un occhio di riguardo anche per i suoi Campionati cremaschi. Per il valore sul territorio, per il ricordo di Domenico Delfini (alla cui memoria è dedicato l’evento) e perché offrono ai giovani del club la possibilità di mettersi alla prova. La manifestazione formato 2023, quest’anno limitata ai giocatori di terza categoria e disputata con formula rodeo, ha eletto il proprio vincitore nello scorso fine settimana, incoronando a sorpresa il giovane Alessandro Alquati. L’under 14 cremonese, classificato 3.4, non era il favorito della vigilia, ma nel caldissimo weekend ha dimostrato di avere una marcia in più di tutti gli altri, andando a prendersi il titolo senza cedere nemmeno un set lungo l’intero cammino. Tre le sue vittime: nei quarti di finale Matteo Fornaroli, in semifinale Alessandro Cattaneo (uno dei due portacolori del Tc Crema arrivati a un passo dalla finale, l’altro è Samuele Poli) e in finale il più esperto Marco Baruzzi, domato per 4-2 4-1.

RISULTATI

Singolare maschile. Quarti di finale: Cattaneo b. Longhino 4-0 5-3, Alquati b. Fornaroli 4-2 2-1 ritiro, Poli b. Bernardo 4-1 4-0, Baruzzi b. Spinelli 4-1 4-1. Semifinali: Alquati b. Cattaneo 4-0 4-1, Baruzzi b. Poli 5-4 1-4 10/6. Finale: Alessandro Alquati b. Marco Baruzzi 4-2 4-1.

