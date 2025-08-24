Come vedere gli Us Open gratis su SuperTennis Plus e come funziona? La guida

Us Open al via e per il terzo anno consecutivo l’ultimo Slam stagionale potrà essere seguito anche gratis in chiaro su SuperTennis. Il canale della FITP, che dodici mesi fa ha raccontato il trionfo di Jannik Sinner a New York, anche in quest’edizione accompagnerà gli appassionati con dirette quotidiane da Flushing Meadows. Dirette degli incontri, con particolare attenzione a tutti gli italiani in campo e ai big del torneo, ma anche approfondimenti, interviste e tanto altro ancora. I canali di riferimento sono il 64 del digitale terrestre e via satellite sul canale 212.

COME VEDERE SUPERTENNIS PLUS

Se un canale, specialmente nel corso della prima settimana con numerose partite in programma, non dovesse bastare, arriva in soccorso la piattaforma SuperTennis Plus. Un multichannel anch’esso gratuito e disponibile sul digitale terrestre per tutti i possessori di una smart tv (quindi collegata a internet) attraverso la tecnologia HbbTV. Gli appassionati potranno infatti seguire in ogni momento altri quattro incontri, oltre all’incontro in quel momento in diretta sul canale principale. Sarà infatti sufficiente spingere la freccia in su sul telecomando, per accedere al multichannel e godersi le altre partite.

US OPEN ANCHE SU SUPERTENNIX

Infine, c’è l’opzione della piattaforma OTT SuperTenniX, dove ogni giorno saranno trasmessi live gli incontri in programma su un massimo di nove campi. L’app è gratuita per i tesserati Fitp, mentre il costo è di 1,99€ al mese per chi volesse usufruire del servizio e non è tesserato Fitp.