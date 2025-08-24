Altro

Telecronisti Us Open su SuperTennis: chi commenta Bronzetti, Darderi, Nardi e Paolini

Jasmine Paolini (ITA)
W&S Open Cincinnati 2024 Jasmine Paolini (ITA) Photo © Ray Giubilo

Il programma, con i telecronisti della prima giornata di incontri degli Us Open 2025 su SuperTennis. Subito Italtennis protagonista sui campi in cemento di Flushing Meadows, con quattro nostri portacolori impegnati domenica 24 agosto nei rispettivi match d’esordio per l’ultimo Slam stagionale. In avvio di programma Lucia Bronzetti contro la giovanissima Valentova, poi Darderi con Hijikata e Nardi contro il talentuoso ceco Machac. In sessione serale, quando da noi sarà l’una di notte, Jasmine Paolini sfida Destanee Aiava.

GLI ITALIANI OGGI SU SUPERTENNIS

17:00: LIVE Us Open – Lucia BRONZETTI (ITA) vs Tereza VALENTOVA (CZE)
A seguire: LIVE Us Open – Luciano DARDERI (ITA) vs Rinky HIJIKATA (AUS)
A seguire: LIVE Us Open – Luca NARDI (ITA) vs Tomas MACHAC (CZE)
01:00: LIVE Us Open – Jasmine PAOLINI (ITA) vs Destanee AIAVA (AUS)

CHI COMMENTA SU SUPERTENNIS

BRONZETTI vs. Valentova – Telecronaca di Lorenzo Fares e Karin Knapp
DARDERI vs. Hijikata – Telecronaca di Lorenzo Fares e Vincenzo Santopadre
NARDI vs. Machac – Telecronaca di Marco Di Nardo e Giorgio Galimberti
PAOLINI vs. Aiava – Telecronaca di Lorenzo Andreoli e Marco Meneschincheri

