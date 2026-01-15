Tabellone e percorso Carlos Alcaraz Australian Open 2026: tutti i possibili avversari

Il tabellone e il percorso, con tutti i possibili accoppiamenti e avversari di Carlos Alcaraz all’Australian Open 2026, primo Slam della stagione. L’Australia fino a oggi non ha mai regalato particolari gioie al numero uno della classifica Atp, che quest’anno prova a invertire la tendenza. Lo fa anche dopo una pausa invernale particolare, in cui si è separato professionalmente dal suo coach e maestro di una vita Juan Carlos Ferrero. Il suo primo rivale Jannik Sinner è come ormai abitudine dall’altro lato del tabellone e quindi potenziale avversario solamente in finale, ma andiamo a scoprire quale potrebbe essere il cammino di Alcaraz a Melbourne.

TABELLONE, PERCORSO E AVVERSARI ALCARAZ AUSTRALIAN OPEN 2026

PRIMO TURNO – vs Walton

SECONDO TURNO – vs Hanfmann

TERZO TURNO – vs Korda/Moutet

OTTAVI DI FINALE – vs Paul/Davidovich Fokina

QUARTI DI FINALE – vs Bublik/Cobolli/de Minaur

SEMIFINALE – vs Rublev/Zverev/Auger-Aliassime/Medvedev

FINALE – vs Sinner/Musetti/Fritz/Djokovic/Shelton