Tabellone e percorso Carlos Alcaraz Australian Open 2026: tutti i possibili avversari

Il tabellone e il percorso, con tutti i possibili accoppiamenti e avversari di Carlos Alcaraz all’Australian Open 2026, primo Slam della stagione. L’Australia fino a oggi non ha mai regalato particolari gioie al numero uno della classifica Atp, che quest’anno prova a invertire la tendenza. Lo fa anche dopo una pausa invernale particolare, in cui si è separato professionalmente dal suo coach e maestro di una vita Juan Carlos Ferrero. Il suo primo rivale Jannik Sinner è come ormai abitudine dall’altro lato del tabellone e quindi potenziale avversario solamente in finale, ma andiamo a scoprire quale potrebbe essere il cammino di Alcaraz a Melbourne.
TABELLONE, PERCORSO E AVVERSARI ALCARAZ AUSTRALIAN OPEN 2026
PRIMO TURNO – vs Walton
SECONDO TURNO – vs Hanfmann
TERZO TURNO – vs Korda/Moutet
OTTAVI DI FINALE – vs Paul/Davidovich Fokina
QUARTI DI FINALE – vs Bublik/Cobolli/de Minaur
SEMIFINALE – vs Rublev/Zverev/Auger-Aliassime/Medvedev
FINALE – vs Sinner/Musetti/Fritz/Djokovic/Shelton