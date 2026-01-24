Australian Open 2026: stop fisico per Naomi Osaka, forfait prima del terzo turno

Si ferma il cammino di Naomi Osaka all’Australian Open 2026. La giapponese, reduce dalle vittorie al primo turno su Ruzic e al secondo turno su Cirstea entrambe conquistate in tre set, non scenderà in campo nella tarda mattinata italiana contro la qualificata australiana Madison Inglis. Poco fa è infatti arrivata l’ufficialità del ritiro per problemi fisici, che costringe l’ex numero uno del mondo a fermarsi anzitempo a Melbourne.

A spiegare la decisione è stata la stessa Osaka, con un messaggio pubblicato sui social:

“Ho dovuto prendere la difficile decisione di ritirarmi per occuparmi di qualcosa a cui il mio corpo deve prestare attenzione dopo l’ultima partita. Ero davvero entusiasta di continuare e questo percorso significava moltissimo per me, quindi fermarmi qui mi spezza il cuore, ma non posso rischiare di fare ulteriori danni e compromettere il mio ritorno in campo. Grazie per tutto l’amore e il supporto, sono profondamente grata per come mi avete accolta. E grazie a tutto il mio team per essermi sempre stato accanto e agli organizzatori del torneo per la loro grande disponibilità”.