Finale Mboko-Andreeva in TV: data e orario WTA 500 Adelaide 2026

Victoria Mboko e Mirra Andreeva, sabato 17 gennaio, si sfideranno nella finale del WTA 500 di Adelaide 2026. Percorso in crescendo per la tennista canadese, che ha eliminato Haddad Maia e Kalinskaya al terzo set, ha firmato l’impresa nei quarti contro la top ten Madison Keys e ha poi regolato Birrell in semifinale. Per l’atleta russa invece, un percorso netto: dopo aver usufruito del bye al primo turno, ha superato senza mai perdere un set Bouzkova, Joint e Shnaider, giungendo così alla finale del WTA 500 di Adelaide.

Andreeva e Mboko scenderanno in campo alle ore 03:00 (ore italiane). Il match si potrà seguire in diretta TV su SkySportTennis (203), in streaming su Sky Go e su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky.

ORARIO MBOKO-ANDREEVA

ore 03:00 – (8) Mboko vs (3) Andreeva