Ana Ivanovic in visita alla Rafa Nadal Academy: la FOTO con lo spagnolo

Ospite d’eccezione alla Rafa Nadal Academy in questa seconda domenica del 2026. A Maiorca era infatti presente Ana Ivanovic, tennista serba ex numero uno al mondo, che si è goduta una giornata di sole in Spagna. A fare gli onori di casa non poteva che essere Rafa Nadal, il quale ha accolto l’ex collega. Sui rispettivi profili social i due hanno pubblicato delle foto insieme sui campi dell’accademia.

“Grazie per il caloroso benvenuto e per averci mostrato l’imponente Rafa Nadal Academy! Non vedo l’ora di tornare” ha scritto sui social Ivanovic.

“Grazie per essere venuta a trovarci alla Rafa Nadal Academy! Speriamo di rivederti presto” recita invece la descrizione del post di Nadal.