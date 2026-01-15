Alcaraz: “Devo migliorare fuori dal campo, è fondamentale comportarsi bene ed essere felici”

Carlos Alcaraz, a pochi giorni dal via dell’Australian Open 2026, ha parlato del suo livello di gioco e delle aree in cui deve ancora migliorare. Il numero 1 del mondo, atteso dal primo turno dell’Happy Slam contro Adam Walton (n. 79 ATP), ha dato alcuni spunti interessanti soffermandosi soprattutto su alcuni aspetti extra-tennistici. Lo spagnolo ha evidenziato come anch’essi possono essere rilevanti per migliorare la qualità del suo tennis.

Lavoro fuori dal campo

“Ho bisogno di lavorare per migliorare alcuni aspetti fuori dal campo” ha detto il nativo di Murcia. Per poi aggiungere: “Devo mantenere il focus e non perdere concentrazione. Questo vale sia all’interno di una singola partita che nell’arco di un intero torneo. Sono cose che al 100% aiutano sia in campo che fuori”.

“Sto lavorando per essere felice, comportarmi bene e avere un atteggiamento positivo – ha proseguito lo spagnolo – Sono elementi a cui la gente non pensa, ma sono fondamentali per migliorare nel tennis”. Ha anche messo in guardia sul fatto che tutti i suoi colleghi lavorino altrettanto duramente: “Bisogna stare molto attenti a tutti gli avversari, ognuno di noi lavora sodo per i propri obiettivi”.