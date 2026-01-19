Australian OpenNews

Australian Open 2026, Popyrin-Muller: medical timeout per il tennista australiano

By Donato Boccadifuoco
1 Min Read
Alexei Popyrin - Foto Leonardo Ramirez/Eyepix Group/Shutterstock
Alexei Popyrin - Foto Leonardo Ramirez/Eyepix Group/Shutterstock

Medical timeout per Alexei Popyrin nel corso della sfida contro Alexandre Muller valida per il primo turno dell’Australian Open 2026. Il tennista australiano, avanti per due set a uno, al termine dell’undicesimo gioco del quarto set ha richiesto l’intervento del fisioterapista per quello che sembra essere un infortunio al polpaccio della gamba destra. Al momento non sembrano esserci i presupposti per un ritiro.

AGGIORNAMENTO 12:52Popyrin torna regolarmente in campo, difende il proprio turno di servizio e si porta sul 6-6

