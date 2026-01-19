Australian Open 2026, Popyrin-Muller: medical timeout per il tennista australiano

Medical timeout per Alexei Popyrin nel corso della sfida contro Alexandre Muller valida per il primo turno dell’Australian Open 2026. Il tennista australiano, avanti per due set a uno, al termine dell’undicesimo gioco del quarto set ha richiesto l’intervento del fisioterapista per quello che sembra essere un infortunio al polpaccio della gamba destra. Al momento non sembrano esserci i presupposti per un ritiro.
AGGIORNAMENTO 12:52 – Popyrin torna regolarmente in campo, difende il proprio turno di servizio e si porta sul 6-6