ATP 250 Santiago: si ritira Passaro, avanza Vallejo

Un esordio complicato per Francesco Passaro all’ATP 250 di Santiago 2026. L’azzurro, accreditato di una wild card, si è ritirato a causa di un problema al polso destro sul punteggio di 3-6 3-3 contro il paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo, passato dalle qualificazioni in cui ha superato Monteiro e Rocha. Prima vittoria in un tabellone principale di un torneo ATP per il numero 106 del mondo che al prossimo affronterà lo statunitense Emilio Nava, uscito indenne in due set dalla sfida con la testa di serie numero 6 Matteo Berrettini.

LA PARTITA

Nel game d’apertura Vallejo si conquista la prima chance di break del match e strappa il servizio all’avversario. Passaro non riesce a trovare continuità al servizio e nel terzo gioco è costretto ad annullare 3 palle break. Sul punteggio di 4-2 in favore del paraguaiano la partita si accende: il n.106 del mondo breakka nuovamente l’azzurro che risponde presente mettendo a segno il controbreak. Nel nono gioco il classe 2004 chiude il set con un netto 6-3 ottenendo il terzo break della sua partita.

Nel secondo set è il numero 144 del mondo ad accelerare per primo e nel terzo game strappa la battuta. Il match si conclude nel sesto game: Vallejo recupera il break di svantaggio e il perugino è costretto a ritirarsi per un problema al polso sul punteggio di 6-3 3-3 per il nativo di Asuncion.