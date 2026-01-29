Matteo Berrettini prepara la trasferta in Sud America: si allena su terra battuta

Matteo Berrettini è tornato in campo. Dopo il forfait che lo ha costretto al ritiro dall’Australian Open, dove avrebbe dovuto esordire contro Alex De Minaur, il tennista azzurro ha ripreso in mano la racchetta. Lo testimonia una foto postata sui social in cui è immortalato sorridente al fianco di Gianluca Bellezza Quater, 2.2 torinese allievo di Gipo Arbino. Alle loro spalle si intravede la terra battuta, dunque è probabile che Berrettini stia preparando la trasferta in Sud America. Al momento il romano è iscritto ai tornei ATP 250 di Buenos Aires (9-15 febbraio), 500 di Rio de Janeiro (16-22 febbraio) e 250 di Santiago (23 febbraio-1 marzo).

