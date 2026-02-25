Medvedev: “Soluzione per il calendario? Punti in palio solo per Slam e 1000”

Daniil Medvedev, impegnato nell’ATP 500 di Dubai, è tornato sulla tematica del calendario che tiene banco ormai da parecchi mesi tra giocatori e giocatrici, spesso critici per la frequenza con cui si disputano i tornei. Il russo ha proposto di far valere ai fini del ranking solo gli Slam e i Masters 1000, tenendo i tornei minori solo per esibizione: “Teniamo gli Slam e gli 11 Masters, gli altri tornei potrebbero disputarsi senza punti”. Posizione peculiare che, tra l’altro, è in completa antitesi rispetto a quella espressa dal connazionale Yevgeny Kafelnikov qualche tempo fa.

“So che non succederà mai perché ci sono di mezzo le licenze e l’ATP non ha abbastanza soldi per comprarle tutte, ma credo che sia l’unico modo per accorciare il calendario – ha detto l’ex numero 1 del mondo -, è tutta una questione di business”. Ad oggi, infatti, i migliori giocatori sono obbligati a partecipare a otto Masters 1000 e a tutti gli Slam, inoltre ai fini del ranking vengono conteggiati 18 risultati, già uno in meno rispetto allo scorso anno.

L’esempio di Rune

In particolare, il russo ha evidenziato come questo calendario spinga i giocatori oltre ai limiti fisici, soprattutto quando vogliono qualificarsi per le ATP Finals. A tal proposito, ha fatto l’esempio di Holger Rune, ancora convalescente dall’infortunio al tendine d’Achille rimediato proprio a causa delle troppe partite disputate, come ammesso dal diretto interessato.

Parlando di Rune, Medvedev ha detto: “Tutti sostenevano che non fosse obbligato a giocare a Stoccolma ed è vero, non era un torneo obbligatorio, ma volendo qualificarsi a Torino si è visto costretto a fare quanti più punti possibili”. Proseguendo, il vincitore dello US Open 2021 ha aggiunto: “L’anno scorso ho giocato sette tornei consecutivi, ero obbligato? No, però avendo giocato male a inizio anno speravo di racimolare 100-200 punti qua e là”. Infine ha concluso: “Se non ci fossero punti in palio, la decisione sarebbe semplice”.