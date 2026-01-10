Montepremi Atp Adelaide 2026: soldi, punti ranking e prize money

Il montepremi ed il prize money, con i punti per il ranking, dell’ATP 250 di Adelaide 2026, in programma dall’11 al 17 gennaio. Il torneo ha perso i suoi due protagonisti principali ancor prima del via. Non ci saranno, infatti, Novak Djokovic e Jack Draper. Il livello resta comunque alto, ma al momento – salvo wild card dell’ultima ora – senza top-10 al via. Per il vincitore 250 punti valevoli per il ranking maschile.
MONTEPREMI ATP 250 ADELAIDE 2026
PRIMO TURNO – $ 7.510 (0 punti)
SECONDO TURNO – $ 12.285 (25 punti)
QUARTI DI FINALE – $ 21.155 (50 punti)
SEMIFINALE – $ 36.520 (100 punti)
FINALE – $ 62.115 (165 punti)
VINCITORE – $ 106.490 (250 punti)