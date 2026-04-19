Montepremi doppio Barcellona: quanto guadagnano Vavassori e Herbert?

Il duo composto da Andrea Vavassori e Pierre-Hugues Herbert giocherà la finale dell’ATP 500 di Barcellona, opposti alla teste di serie n.1 Lloyd Glasspool e Julian Cash. La coppia formata dall’azzurro e dal francese ha conquistato l’accesso all’atto conclusivo superando in semifinale il duo Arneodo/Polmans per 6-4 6-4.

Oltre alla possibilità di vincere il titolo, nel primo torneo giocato in coppia insieme, il duo può portarsi a casa un bel bottino. I campioni del torneo porteranno a casa 191.260 euro complessivi, mentre i finalisti riceveranno 1o2.000 euro.

MONTEPREMI DOPPIO ATP 500 BARCELLONA

VINCITORI – €191.260

FINALISTI – €1o2.000