Djokovic ed Eileen Gu conducono i Laureus Awards 2026: a Madrid gli Oscar dello sport

Saranno Novak Djokovic ed Eileen Gu a condurre i Laureus World Sports Awards 2026, in programma lunedì 20 aprile al Palacio de Cibeles di Madrid, per il terzo anno consecutivo sede della cerimonia che assegna gli Oscar dello sport. Per l’evento si tratta di una prima volta storica: mai prima d’ora due atleti avevano presentato insieme la serata più prestigiosa del calendario sportivo.

La cerimonia riunirà grandi nomi dello sport, dell’intrattenimento e della cultura per celebrare eccellenza, resilienza e ispirazione. Tra i campioni attesi nella capitale spagnola figurano, tra gli altri, Simone Biles, Nadia Comaneci, Boris Becker, Cafu, Marcel Desailly, Luis Figo, Ruud Gullit, Roberto Carlos, Jasmine Paolini e Bebe Vio. In Italia l’evento sarà trasmesso lunedì 20 aprile su Sky e in streaming su NOW: il canale di riferimento sarà Sky Sport Arena dalle 20.00, mentre Sky Sport 24 seguirà il red carpet.

Djokovic, cinque volte vincitore del Laureus World Sportsman of the Year, e Gu, icona dello sci freestyle e vincitrice del Laureus World Action Sportsperson of the Year 2023, saranno dunque i volti della serata. Nel comunicato i due campioni hanno sottolineato il valore speciale dei Laureus Awards, premi che per gli atleti rappresentano un riconoscimento particolarmente significativo perché arrivano dal mondo dello sport stesso.

Tutte le categorie e i candidati

Laureus World Sportsman of the Year Award (Sportivo dell’anno)

Carlos Alcaraz, Ousmane Dembélé, Mondo Duplantis, Marc Márquez, Tadej Pogačar, Jannik Sinner.

Laureus World Sportswoman of the Year Award (Sportiva dell’anno)

Aitana Bonmatí, Melissa Jefferson-Wooden, Faith Kipyegon, Katie Ledecky, Sydney McLaughlin-Levrone, Aryna Sabalenka.

Laureus World Team of the Year Award (Squadra dell’anno)

Nazionale inglese di calcio femminile, Europa Ryder Cup Golf, Nazionale indiana di cricket femminile, McLaren Mastercard Formula 1, Oklahoma City Thunder, Paris Saint-Germain.

Laureus World Breakthrough of the Year Award (Rivelazione dell’anno)

Désiré Doué, João Fonseca, Shai Gilgeous-Alexander, Luke Littler, Lando Norris, Yu Zidi.

Laureus World Comeback of the Year Award (Ritorno dell’anno)

Amanda Anisimova, Egan Bernal, Rory Mcllory, Yulimar Rojas, Leah Williamson, Simon Yates.

Laureus World Action Sportsperson of the Year Award (Sportivo dell’anno negli sport d’azione)

Yago Dora, Kilian Jornet, Chloe Kim, Rayssa Leal, Molly Picklum, Tom Pidcock.

Laureus World Sportsperson of the Year with Disability Award (Sportivo con disabilità)

Gabriel Araújo, Simone Barlaam, Catherine Debrunner, Kelsey DiClaudio, David Kratochvil, Kiara Rodriguez.

Laureus Sport for Good Award (Sport per il bene comune)

A.S.D Gruppo Sportivo Valanga, Fútbol Mas, Kings County Tennis League, MindLeaps, Rugby For Good, Transformación Social TRASO.