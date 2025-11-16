ATP Finals 2025: Heliovaara/Patten campioni, Salisbury/Skupski ko in due set

Alla loro seconda partecipazione alle ATP Finals, Harri Heliovaara e Henry Patten si impongono su Joe Salisbury e Neal Skupski in due set, 7-5 6-3 in un’ora e ventuno minuti, e conquistano il torneo che chiude la stagione. Dopo un percorso perfetto con 4 vittorie su 4 match giocati, si ferma sul più bello il percorso dei due britannici a Torino, che non sono sembrati al top della forma sin dall’inizio dell’incontro. Al contrario dei loro rivali, molto più brillanti e precisi nei momenti decisivi della partita.

LA PARTITA

Primo set in cui il duo Heliovara/Patten non ha alcun problema al servizio, mentre non si può dire lo stesso dei propri avversari; dopo aver annullato tre palle break, cedono il turno di battuta nel dodicesimo gioco e il primo parziale va in archivio. Nonostante un miglioramento nel rendimento di Salisbury/Skupski, la partita viene indirizzata definitivamente con il break nell’ottavo game del secondo set, che sancisce il successo della coppia Heliovara/Patten.