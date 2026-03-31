ATP 250 Marrakech 2026: Bellucci vince su terra 360 giorni dopo, ma che fatica

Era il 5 aprile 2025 quando Mattia Bellucci sconfisse Cameron Norrie al primo turno di qualificazioni del Masters 1000 di Montecarlo 2025. Da quel giorno inanellò 6 sconfitte consecutive in singolare sulla terra rossa, di cui ben cinque al primo turno di qualificazioni o di main draw tra circuito Challenger e ATP. L’unico torneo sul rosso in cui superò il primo turno fu proprio l’ATP 250 di Marrakech 2025, dove si spinse fino ai quarti di finale.

Con la soffertissima vittoria contro la wild card marocchina Reda Bennani (6-3 3-6 6-4 in 2 ore e 28 minuti), il lombardo ha interrotto questo lungo digiuno (ben 360 giorni) e si è guadagnato il secondo turno contro Luciano Darderi. Per l’italiano è stata una giornata complicatissima: 50% di prime palle in campo, 63 errori non forzati e qualche problema fisico sul 5-3 del terzo set. L’impressione è che abbia portato a casa la vittoria grazie all’enorme gap tecnico con l’avversario (n. 555 ATP). Per impensierire uno specialista del rosso come Darderi servirà molto di più.

Poche gioie sul rosso

La terra rimane una superficie non semplice per Bellucci. Anche a livello Challenger, infatti, vanta un quarto di finale a Cordenons 2022 come miglior risultato. Tuttavia, nel 2024 fece un ottimo percorso al Roland Garros, dove superò i tre turni di qualificazione e mise in grandissima difficoltà Frances Tiafoe al primo turno perdendo 6-4 al quinto set. Dimostrazione dunque che Bellucci può avere nelle sue corde anche l’adattamento alla terra. La stagione sul rosso del classe 2001 proseguirà non al Masters 1000 di Montecarlo, bensì al ricco Challenger 125 di Monza in programma dal 5 al 12 aprile. Con lui già sicuri di un posto in tabellone anche Francesco Maestrelli e Andrea Pellegrino (entry list completa).