Quando gioca Sinner in finale nel Masters 1000 di Madrid 2026: data, orario e diretta tv

Jannik Sinner approda per la prima volta in finale nel Masters 1000 di Madrid. Il numero 1 del mondo raggiunge così, la 13esima finale a livello 1000 e si avvicina al quinto titolo Masters consecutivo. Dopo aver dominato Arthur Fils in semifinale, l’azzurro attende il vincente del match tra Alexander Blockx e Alexander Zverev.
QUANDO E A CHE ORA SINNER IN FINALE
La finale di Jannik Sinner contro Zverev o Blockx andrà in scena domenica 3 maggio sul Manolo Santana non prima delle ore 17.00 . La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che trasmetterà l’incontro su Sky Sport Tennis (203) o Sky Sport Uno (201). Sarà inoltre possibile seguire la sfida anche in streaming tramite le piattaforme NOW (previo abbonamento) e Tennis Tv (previo abbonamento).