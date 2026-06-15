ATP 500 Halle 2026, Cobolli: la prima da Top 10 è amara, Flavio impatta sull’uragano Tiafoe

Il primo turno dell’ATP 500 di Halle 2026 è stata la prima partita giocata da Flavio Cobolli dopo l’aggiornamento del ranking di lunedì 15 giugno 2026 che lo ha portato ufficialmente in Top 10 per la prima volta in carriera. Sfortunatamente si è trattato di una giornata storta per l’italiano che ha subito una netta sconfitta da Frances Tiafoe con lo score di 6-2 7-6(4) in 1 ora e 24 minuti.

Un ottimo Tiafoe

Cobolli non è apparso particolarmente brillante dal punto di vista fisico soprattutto nel primo set, forse ancora leggermente fiaccato da un Roland Garros 2026 molto dispendioso dal punto di vista psico-fisico. Inoltre, si è trovato dall’altra parte della rete un avversario sempre complicato da affrontare soprattutto quando pesca dal cilindro prestazioni come quella sfoderata contro Flavio. Tiafoe è rimasto centrato tecnicamente per tutta la partita, trovando molte soluzioni insidiose in risposta e servendo con grandissime percentuali.

Per Tiafoe si tratta della quattordicesima vittoria in carriera contro un Top 10, la prima dal 2024 quando sconfisse in rapida successione Grigor Dimitrov ai quarti di finale dello US Open e Daniil Medvedev in Laver Cup. Da quel momento in poi lo score era di 8 sconfitte consecutive contro i primi della classe. Al secondo turno di Halle, il classe’98+ affronterà il vincente di Griekspoor – Shimbakuro.