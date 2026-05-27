A che ora si gioca Berrettini-Rinderknech? Data e diretta tv secondo turno Roland Garros 2026

Matteo Berretini ha staccato il pass per il secondo turno del Roland Garros 2026 battendo all’esordio Marton Fucsovics. Dall’altra parte della rete, il romano troverà ora Arthur Rinderknech, vittorioso al debutto su Jurij Rodionov. Il francese ha vinto per ritiro l’unico precedente al secondo turno degli US Open 2023.
A CHE ORA BERRETTINI-RINDERKNECH
La sfida tra Berrettini e Rinderknech andrà in scena giovedì 28 maggio alle 20.15 sul Philippe-Chatrier. Il match verrà trasmesso sulle piattaforme Discovery+ e HBO Max previo abbonamento.