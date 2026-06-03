Cobolli batte Aliassime al Roland Garros: è il 12esimo italiano diverso in semifinale in uno Slam

Con la vittoria su Felix Auger-Aliassime nei quarti di finale del Roland Garros 2026, Flavio Cobolli centra la prima semifinale Slam della carriera. Il tennista romano è il 12esimo italiano – parlando di singolare maschile – ad entrare nei migliori quattro del tabellone di un Major e si appaia a Lorenzo Musetti (Roland Garros 2025), Marco Cecchinato (Roland Garros 2018), Orlando Sirola (Roland Garros 1960) e Uberto De Morpurgo (Roland Garros 1930) per numero di apparizioni in una semifinale Slam. Recordman in questa statistica è Jannik Sinner, con ben nove semifinali Major. Seguono Nicola Pietrangeli (5) e Adriano Panatta (3).
Gli italiani in semifinale in uno Slam – singolare maschile
Jannik Sinner: 9
Wimbledon 2023: semifinalista – battuto da Djokovic
Australian Open 2024: campione
Roland Garros 2024: semifinalista – battuto da Alcaraz
US Open 2024: campione
Australian Open 2025: campione
Roland Garros 2025: finalista – battuto da Alcaraz
Wimbledon 2025: campione
US Open 2025: finalista – battuto da Alcaraz
Australian Open 2026: semifinalista – battuto da Djokovic
Nicola Pietrangeli: 5
Roland Garros 1959: campione
Roland Garros 1960: campione
Wimbledon 1960: semifinalista – battuto da Laver
Roland Garros 1961: finalista – battuto da Santana
Roland Garros 1964: finalista – battuto da Santana
Matteo Berrettini: 3
US Open 2019: semifinalista – battuto Nadal
Wimbledon 2021: finalista – battuto da Djokovic
Australian Open 2022: semifinalista – battuto da Nadal
Adriano Panatta: 3
Roland Garros 1973: semifinalista – battuto da Pilic
Roland Garros 1975: semifinalista – battuto da Borg
Roland Garros 1976: campione
Corrado Barazzutti: 2
US Open 1977: semifinalista – battuto Connors
Roland Garros 1978: semifinalista – battuto Borg
Giorgio De Stefani: 2
Roland Garros 1932: finalista – battuto da Cochet
Roland Garros 1934: semifinalista – battuto daVon Cramm
Beppe Merlo: 2
Roland Garros 1955: semifinalista – battuto da Davidson
Roland Garros 1956: semifinalista – battuto da Hoad
Lorenzo Musetti: 2
Wimbledon 2024: semifinalista – battuto da Djokovic
Roland Garros 2025: semifinalista – battuto da Alcaraz
Flavio Cobolli: 1
Roland Garros 2026: semifinalista
Marco Cecchinato: 1
Roland Garros 2018: semifinalista – battuto da Thiem
Orlando Sirola: 1
Roland Garros 1960: semifinalista – battuto da Ayala
Uberto De Morpurgo: 1
Roland Garros 1930: semifinalista – battuto da Cochet