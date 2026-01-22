Darderi: “Sto bene, niente aspettative cerco solo di vincere i match”

“Sto bene, il problema avuto durante il match con Garin penso sia stato causato dal fatto che ho preso un anti infiammatorio senza gastroprotettore e il caldo non ha aiutato“. Si presenta in piena forma fisica e mentale Luciano Darderi nella conferenza stampa a seguito della vittoria in quattro set contro Sebastian Baez (6-3 1-6 6-4 6-3) che lo proietta alla sfida di terzo turno dell’Australian Open 2026 contro Karen Khachanov.

LA CHIAVE DEL MATCH

È lo stesso Darderi a indicare un particolare momento del match contro l’argentino che ne ha indirizzato l’esito: “Credo la vittoria del decimo game del terzo set dopo aver subito break sia stata la chiave del match. Io ho provato a essere sempre aggressivo col mio gioco anche nei momenti importanti“.

NIENTE ASPETTATIVE

Il tennista italiano approda al terzo turno del Major australiano per la prima volta in carriera ma non sembra avvertire alcuna pressione per il prossimo match che lo vedrà opposto a Khachanov: “Non ho alcuna aspettativa, penso solo a provare a vincere le partite. È la prima volta per me che riesco a farlo qui e devo godermela. Karen è un ottimo giocatore con moltissima esperienza sul cemento, proverò a fare del mio meglio“.