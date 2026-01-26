Tennis in TV

Musetti-Djokovic in tv: data, orario, diretta streaming quarti Australian Open 2026

Lorenzo Musetti colpisce con il rovescio all'Australian Open 2026
Lorenzo Musetti - Patrick Hamilton/SIPA USA

Lorenzo Musetti affronterà Novak Djokovic nel match valido per i quarti di finale dell’Australian Open 2026. Prosegue il torneo da sogno per il carrarino, che ha liquidato Taylor Fritz in tre comodi set e per la prima volta ha raggiunto i quarti a Melbourne. Sulla sua strada ora il giocatore più vincente della storia nonché colui che lo ha sconfitto in 9 dei 10 precedenti. L’azzurro va a caccia della terza semifinale in carriera in un Major.

MUSETTI-DJOKOVIC: DATA E ORARIO

Il match tra Lorenzo Musetti e Novak Djokovic è in programma nella giornata di mercoledì 27 gennaio sulla Rod Laver Arena con orario ancora da definire. La diretta televisiva è affidata ad Eurosport. Sarà possibile seguire la sfida in streaming tramite le piattaforme di Discovery Plus (previo abbonamento), HBO Max (previo abbonamento), Dazn (previo abbonamento), Tim Vision (previo abbonamento).

