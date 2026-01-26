Australian Open 2026: programma, orari e ordine di gioco martedì 27 gennaio

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di martedì 27 gennaio all’Australian Open 2026. A Melbourne è tempo di quarti di finale e si comincia con la parte alta dei due tabelloni. I due numeri uno al mondo aprono e chiude le danze: si parte con Sabalenka opposta a Jovic e si chiude con Alcaraz che sfida De Minaur. Nel mezzo gli americani Tien e Gauff cercano la vittoria contro Zverev e Svitolina.

IL PROGRAMMA COMPLETO DI MARTEDÌ 27 GENNAIO

ROD LAVER ARENA

Ore 01:30 – (1) Sabalenka vs (29) Jovic

Non prima delle ore 03:30 – (3) Zverev vs (25) Tien

Non prima delle ore 09:00 (3) Gauff vs (12) Svitolina

A seguire – (1) Alcaraz vs (6) De Minaur