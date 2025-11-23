Coppa Davis 2025, Cocciaretto: “Spero di portare fortuna ai ragazzi”

Presente a Bologna per la finale di Coppa Davis tra Italia e Spagna, Elisabetta Cocciaretto ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SuperTennis: “Spero di portare fortuna ai ragazzi, il pubblico li sosterrà sicuramente. Noi italiani siamo molto legati alla nostra patria. Prima ho salutato Flavio e Lorenzo (Cobolli e Sonego ndr) che si stavano scaldando. Ai tornei viaggiamo sempre insieme e ogni tanto ci alleniamo anche insieme. A Wimbledon, durante il giorno di riposo io e Sonego abbiamo giocato insieme. L’ho fatto anche con Flavio dopo che ha perso a Pechino, dove mi sono scaldata anche con Musetti. Ci conosciamo fin da piccoli e il nostro rapporto è molto fortificato“.

Non poteva poi mancare un commento sul trionfo in Billie Jean King Cup, arrivato due mesi fa a Shenzhen: “Un’emozione incredibile. Giocare per la Nazionale è sempre un sogno e un onore. Sono nata vedendo le più forti giocatrici italiane giocare questa competizione e per me è stato un sogno diventato realtà. Le emozioni che si provano sono differenti rispetto ad altri tornei, bisogna imparare a gestirle così come a gestire l’adrenalina. Vincere quella partita lì (contro Emma Navarro in BJK Cup) è qualcosa di inspiegabile, un’emozione così forte che mi veniva da piangere e la pelle d’oca ancora oggi a raccontarla“.