Toni Nadal: “I rivali di Sinner e Alcaraz sono più deboli rispetto a quelli dei Big 3”

“Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono grandissimi rivali ma hanno un vantaggio che i grandi giocatori di pochi anni fa non avevano: i loro avversari sono più deboli”. Lo afferma Toni Nadal, zio ed ex allenatore di Rafa, in dichiarazioni riportate da Punto de Break. Tra gli argomenti trattati da uno dei coach più vincenti della storia del tennis anche quello relativo al rapporto con il proprio nipote.

RIVALI A CONFRONTO

Nettamente più forti loro due o nettamente più deboli i loro avversari? L’incontrastato dominio del tennis mondiale da parte di Sinner e Alcaraz lascia lecitamente spazio a questo genere di interrogativo. Toni Nadal interviene così sulla questione: “I rivali di Sinner e Alcaraz si sono un po’ persi lungo la strada. Ricordo che ai tempi di Rafa oltre a Djokovic e Federer c’erano grandissimi giocatori come Murray, Del Potro, Ferrer e Wawrinka solo per nominarne alcuni. In questo periodo invece sembra che i loro diretti rivali ci abbiano un po’ abbandonato”.

IL RAPPORTO ZIO-NIPOTE

Inseparabili dentro e fuori dal campo per oltre 30 anni, Toni Nadal descrive così l’attuale rapporto col nipote Rafa dimostrando come nulla sia cambiato dal ritiro del 22 volte campione Slam: “Come persona Rafael è sempre lo stesso, non è cambiato assolutamente nulla nei suoi comportamenti anche se diventando padre chiaramente ha più preoccupazioni rispetto al passato. Vi assicuro che non è proprio cambiato nulla. Considero la nostra relazione più di amicizia che di parentela. Siamo una famiglia unita e facciamo moltissime cose insieme come giocare a golf o cenare insieme e spesso vado a trovare i suoi figli”.