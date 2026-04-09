WTA 500 Linz 2026: Tagger sorprende Samsonova, da lunedì sarà Top 100

Lilli Tagger continua a sorprendere nel WTA 500 di Linz 2026. La 18enne austriaca – allenata da Francesca Schiavone -doma in due set la testa di serie numero 3 Liudmila Samsonova guadagnandosi i quarti di finale nel torneo di casa. 6-2 7-6(11), in due ore e 3 minuti di gioco, il punteggio in favore della classe 2008 di Lienz, brava anche nella lotta – nonostante la poca esperienza nel tour- con otto set point salvati nel secondo parziale. Prosegue l’ascesa di Tagger, che non ha patito il salto dai circuiti minori al mondo WTA: dal W100 di Fujairah vinto a gennaio al successo nel primo turno del WTA 1000 di Indian Wells contro Gracheva, fino ai quarti sulla terra battuta di Linz. Un risultato che permette all’austriaca di garantirsi – da lunedì – l’accesso tra le prime 100 del ranking mondiale. La stellina austriaca, numero 3 del proprio Paese dietro Anastasia Potapova (n.86) e Julia Grabher (n.99), è sempre più vicina a guadagnarsi il tabellone principale del Roland Garros, vinto lo scorso anno nella categoria Junior.