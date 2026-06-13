ATP 250 Stoccarda 2026: derby Fritz-Shelton in finale

Andrà in scena finale tutta statunitense all’ATP 250 di Stoccarda tra Ben Shelton e Taylor Fritz: sarà la seconda volta quest’anno che i due si giocheranno un titolo dopo il successo del mancino all’ATP 500 di Dallas.

IL CAMMINO

Dopo un inizio di torneo molto faticoso, Fritz sembra aver ritrovato parte del ritmo pre-infortunio al ginocchio: i sei long set giocati contro Martin Landaluce e Mattia Bellucci hanno lasciato spazio a una tranquilla vittoria in semifinale contro Alexander Bublik.

Diverso il discorso per il figlio di Bryan, che ha dovuto giocare tutti e nove i set ‘a disposizione’ per arrivare in finale, di cui 5 nello stesso giorno: il suo quarto di finale contro Sho Shimabukuro è stato interrotto per oscurità, costringendo Shelton a rimontare il set perso contro il giapponese poche ore prima di andare a giocarsela contro Jiri Lehecka. Dopo 2 ore e 54 minuti di partita, tre tie-break e 2 match point annullati, il numero 5 del mondo è riuscito finalmente a superare anche il ceco.

I PRECEDENTI

Il testa a testa tra Shelton e Fritz vede Big Ben in vantaggio per 2 a 1, in virtù della finale di Dallas e della semifinale al Masters 1000 di Toronto 2025. Sarà il primo incontro sull’erba, a casa di Fritz: oltre al titolo dell’anno scorso ottenuto proprio a Stoccarda, Taylor è stato semifinalista a Wimbledon 2025 e quattro volte campione dell’ATP 250 di Eastbourne.