Prequalificazioni maschili Internazionali d’Italia 2026: Ribecai avanza senza fatica, subito out Forti

Avanza senza alcuna difficoltà Michele Ribecai. Il classe 2003 lucchese domina Iannis Miletich con un netto 6-1 6-0 in meno di un’ora, guadagnandosi l’accesso al secondo turno, dove troverà Andrea De Marchi. Quest’ultimo ha superato Alessandro Coccioli con il punteggio di 6-4 7-6.

La prima vera sorpresa di giornata è rappresentata dall’eliminazione di Francesco Forti. Reduce dal successo all’ITF M25 di Santa Margherita di Pula, l’azzurro si ferma all’esordio contro Denis Spiridon, che si impone 6-4 2-6 6-3 dopo oltre due ore di gioco. Un passo falso inatteso, considerando il buon momento di forma mostrato nelle ultime settimane. Forti resta comunque in corsa nel doppio, dove è impegnato insieme a Filippo Romano da testa di serie numero uno.

Non sorride nemmeno lo stesso Romano, eliminato nel singolare da Giorgio Tabacco, bravo a spuntarla 7-5 6-2 dopo un primo set combattuto e un secondo in controllo. Sarà quindi Tabacco ad affrontare al secondo turno Alberto Bronzetti, che ha avuto la meglio in tre set su Federico Campana.

Rispetta il pronostico Juan Martin Manzano, testa di serie numero 6, che prosegue il proprio cammino dopo le recenti buone sensazioni, mentre esce di scena anche la testa di serie numero 7 Matteo Covato, sconfitto da Filippo Speziali con il punteggio di 6-4 6-2.

Sono quattro le vittorie necessarie per conquistare una delle due wild card in palio per le qualificazioni del Masters 1000 di Roma: la corsa è appena iniziata, ma le prime indicazioni hanno già iniziato a delineare possibili protagonisti e qualche inattesa uscita di scena.