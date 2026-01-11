Tabellone WTA 250 Hobart 2026: Cocciaretto unica italiana ai nastri di partenza

È stato sorteggiato il tabellone principale del WTA 250 di Hobart 2026, torneo in programma dal 12 al 17 gennaio sul cemento australiano. L’unica azzurra al via è Elisabetta Cocciaretto, che ha superato le qualificazioni e troverà al primo turno la giapponese Shimizu, anche lei qualificata. La prima favorita del torneo è la britannica Emma Raducanu, mentre le altre teste di serie principali sono americane: McCartney Kessler, Iva Jovic e Ann Li. Spicca infine la presenza della 45enne Venus Williams, ai nastri di partenza grazie a una wild card. Di seguito gli accoppiamenti.
IL TABELLONE COMPLETO
(1) Raducanu vs (WC) Osorio
Jacquemot vs Frech
Sramkova vs Gracheva
(WC) Preston vs (5) Bouzas Maneiro
(3) Jovic vs Tjen
(Q) Zarazua vs Baptiste
Xin. Wang vs (WC) Gibson
(Q) Selekhmeteva vs (8) Linette
(6) Maria vs (WC) V. Williams
Bondar vs (LL) Seidel
(Q) Shimizu vs (Q) Cocciaretto
(Q) Volynets vs (4) Li
(7) Arango vs Ruzic
(Q) McNally vs Sierra
Stearns vs Krejcikova
Danilovic vs (2) Kessler