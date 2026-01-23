Australian Open 2026, de Minaur: “Le critiche mi rendono più forte”

“È stata una partita dura, ma sono soddisfatto del mio livello” ha ammesso Alex de Minaur in conferenza stampa, dopo aver battuto Frances Tiafoe 6-3 6-4 7-5 guadagnando l’accesso agli ottavi di finale dell’Australian Open 2026, dove troverà Alexander Bublik.

LA PARTITA

“Una performance davvero solida. Sapevo che per battere Frances sarebbe servito qualcosa del genere perché è determinato, solido e fa le cose giuste” ha detto l’australiano complimentandosi con Tiafoe. Gli stili di gioco analoghi sono stati un’ulteriore difficoltà per il numero 6 del mondo: “Siamo molto simili, non abbiamo paura di venire a rete, ci muoviamo bene e ci piace appoggiarci sul rovescio. Siamo cresciuti assieme e ci conosciamo molto bene”.

LE CRITICHE COME STIMOLO

Nel corso della conferenza de Minaur ha detto la sua anche riguardo ai critici: “So ciò che voglio, non voglio essere soltanto un numero nel tabellone. Molte persone credono che io non possa ottenere grandi risultati, ma va bene così: mi fanno sentire ancora più affamato”. Ha promesso: “Non ho ancora raggiunto ciò che voglio in questo sport”.

Il padrone di casa ha parlato anche dei suoi progressi tennistici: “Mi sento in un momento nuovo, col passare degli anni voglio sempre di più e mi sento nella posizione per ambire a qualcosa di più”. Sul prosieguo del torneo ha affermato: “Miglioro ogni partita, spero di avere l’opportunità di giocare tutte le partite che voglio giocare qui a Melbourne”.

IL PENSIERO PER BOULTER

Per concludere ha dedicato un pensiero alla sua promessa sposa Katie Boulter: “Penso che mi odi ogni volta che guarda una mia partita, non sono mai semplici e ci sono sempre momenti di tensione. Sono sicuro che non si stia godendo nemmeno un momento”.