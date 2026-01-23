Australian OpenNews

Australian Open 2026, de Minaur: “Le critiche mi rendono più forte”

Luca Innocenti
By Luca Innocenti
2 Min Read
Alex de Minaur - Foto Matthieu Mirville:DPPI:IPA
Alex de Minaur - Foto Matthieu Mirville:DPPI:IPA

È stata una partita dura, ma sono soddisfatto del mio livello” ha ammesso Alex de Minaur in conferenza stampa, dopo aver battuto Frances Tiafoe 6-3 6-4 7-5 guadagnando l’accesso agli ottavi di finale dell’Australian Open 2026, dove troverà Alexander Bublik.

Contents

LA PARTITA

Una performance davvero solida. Sapevo che per battere Frances sarebbe servito qualcosa del genere perché è determinato, solido e fa le cose giuste” ha detto l’australiano complimentandosi con Tiafoe. Gli stili di gioco analoghi sono stati un’ulteriore difficoltà per il numero 6 del mondo: “Siamo molto simili, non abbiamo paura di venire a rete, ci muoviamo bene e ci piace appoggiarci sul rovescio. Siamo cresciuti assieme e ci conosciamo molto bene.

LE CRITICHE COME STIMOLO

Nel corso della conferenza de Minaur ha detto la sua anche riguardo ai critici: “So ciò che voglio, non voglio essere soltanto un numero nel tabellone. Molte persone credono che io non possa ottenere grandi risultati, ma va bene così: mi fanno sentire ancora più affamato”. Ha promesso: “Non ho ancora raggiunto ciò che voglio in questo sport”.

Il padrone di casa ha parlato anche dei suoi progressi tennistici: “Mi sento in un momento nuovo, col passare degli anni voglio sempre di più e mi sento nella posizione per ambire a qualcosa di più”. Sul prosieguo del torneo ha affermato: “Miglioro ogni partita, spero di avere l’opportunità di giocare tutte le partite che voglio giocare qui a Melbourne”.

IL PENSIERO PER BOULTER

Per concludere ha dedicato un pensiero alla sua promessa sposa Katie Boulter: “Penso che mi odi ogni volta che guarda una mia partita, non sono mai semplici e ci sono sempre momenti di tensione. Sono sicuro che non si stia godendo nemmeno un momento”.

Share This Article

DI TENDENZA

SOCIAL

RELATED NEWS