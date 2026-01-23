Australian Open

Australian Open 2026: Bublik-Etcheverry, medical timeout per l’argentino

Tomás Martín Etcheverry - Foto Marta Magni/MEF Tennis Events
Medical timeout per Tomas Martin Etcheverry nel corso della sfida di terzo turno dell’Australian Open con Alexander Bublik. Infortunio alla coscia sinistra per l’argentino, che ha richiesto il trattamento sul punteggio di 7-6(4) 7-6(5) in favore del kazako. La speranza è che non arrivi il ritiro per il tennista sudamericano.

