Open BNL di Cagliari, superato lo stop per il maltempo: il torneo entra nel vivo

Archiviati i tre giorni di stop forzato imposti dall’ordinanza del Comune di Cagliari, legata all’allerta meteo provocata dal ciclone Harry, l’Open BNL del Tennis Club Cagliari è ripartito ed è pronto a entrare nella fase più intensa. Dopo un venerdì caratterizzato da 28 incontri distribuiti su cinque campi, condizioni meteorologiche permettendo, il programma si fa ora sempre più ricco e competitivo.

Sabato segnerà il debutto di tutte le teste di serie del tabellone femminile e di alcuni dei principali favoriti del tabellone maschile. Da domenica, invece, sarà la volta di tutti i big del torneo maschile, guidati da Alessandro Ingarao. Il siciliano, finalista nell’ultima edizione dell’evento, arriva a Cagliari forte di un dominio ormai consolidato sui campi in terra battuta di Monte Urpinu, dove ha vinto le ultime quattro edizioni dei Campionati Italiani di seconda categoria.

Il 2.1 siracusano, classe 1999, va a caccia di punti fondamentali per la classifica del circuito, che permetterà ai primi 19 di qualificarsi per le pre-qualificazioni degli Internazionali BNL d’Italia, in programma a maggio al Foro Italico. La concorrenza, però, si annuncia particolarmente agguerrita: ben sei giocatori di classifica 2.2 proveranno a insidiare il suo cammino, da Gian Marco Ortenzi a Gabriele Maria Noce, passando per Roberto Miceli e Noah Perfetti, già campioni italiani di seconda categoria in doppio, fino a Riccardo Mascarini e Andrea Paolini.

Nel tabellone femminile, le prime due teste di serie sono entrambe tesserate per il Tennis Club Cagliari: la piemontese Jessica Bertoldo e la pugliese Eleonora Alvisi, che si allena abitualmente sui campi di Monte Urpinu. Da seguire con attenzione anche Cristiana Ferrando, finalista nel 2025, Linda Salvi, altra giocatrice del club ospitante, oltre a Costanza Traversi ed Elena Covi.

Sempre sabato è previsto anche il debutto delle principali teste di serie dei tabelloni di doppio, che – a differenza dei singolari – assegneranno direttamente alle coppie vincitrici l’accesso alla fase finale del Foro Italico. Nel doppio maschile guidano il seeding Ingarao, vincitore lo scorso anno, in coppia con il piemontese Gregorio Biondolillo, seguiti da Noce e Perfetti. Nel femminile partono favorite Ferrando e Salvi, davanti a Rizzetto e Traversi, senza dimenticare le sarde Barbara e Marcella Dessolis, sorelle del Tennis Club Cagliari e protagoniste della recente cavalcata del club nel Campionato femminile di Serie A1, chiuso a un solo punto dalla finale scudetto.

Nei prossimi giorni si concluderanno anche i tabelloni regionali di singolare di terza e quarta categoria e quello di doppio di quarta, che determineranno i giocatori chiamati a rappresentare la Sardegna nei Master nazionali di categoria, in programma a maggio al Foro Italico. A causa del ritardo accumulato, la conclusione dell’Open BNL del Tennis Club Cagliari è ora fissata per mercoledì 28 gennaio. Il livescore degli incontri è consultabile nella sezione dedicata del sito Fitp, mentre l’ingresso al pubblico sarà libero e gratuito per tutta la durata della manifestazione.