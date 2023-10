Il Tennis Club Crema vince e vola in testa al girone: 5-1 casalingo contro il Tc Italia

Il 3-3 della prima giornata a Genova aveva già offerto numerose indicazioni positive, mentre il successo nella seconda non solo le ha confermate, ma ne ha aggiunte di nuove. E la classifica del Girone 1 sorride, visto che dopo le prime due gare il Tennis Club Crema si trova al comando in solitaria, con 4 punti. Gli ultimi tre sono arrivati grazie al convincente 5-1 contro il Tennis Club Italia di Forte dei Marmi, che ha trasformato in un’autentica festa la prima delle tre domeniche consecutive che vedranno la formazione cremasca impegnata sui campi di casa in via del Fante. Alla vigilia il duello si annunciava tutt’altro che semplice, e invece i ragazzi di capitan Armando Zanotti hanno dominato la sfida, perdendo solamente il primo incontro (sconfitta di Lorenzo Bresciani contro l’ex top-100 spagnolo Inigo Cervantes) ma poi vincendo di prepotenza i successivi cinque. Andrea Arnaboldi ha firmato in un amen l’1-1 lasciando tre game a Walter Trusendi (6-1 6-2), mentre il croato Luka Mikrut ha ribadito il suo grande potenziale risolvendo in appena 48 minuti la sfida contro Lorenzo Ghilarducci, senza cedere nemmeno un game. Di Samuel Vincent Ruggeri il 3-1: davanti al (tanto) pubblico del Palatennis il bergamasco ha fatto gara di testa da subito contro Marco Furlanetto, imponendo la propria superiorità nei momenti chiave e chiudendo con il punteggio di 6-2 6-4.

A senso unico anche i doppi, malgrado l’assenza nel team di casa dello specialista Andrey Golubev, assente giustificato perché impegnato sabato sera nella finale (persa) al ricco Challenger di Bratislava. Ma i compagni non l’hanno fatto rimpiangere: Arnaboldi e Vincent Ruggeri hanno risolto per 6-1 6-3 la sfida contro Potenza/Cervantes, mentre una manciata di minuti più tardi Mikrut e Bresciani hanno siglato il definitivo 5-1, superando la coppia Ghilarducci/Ferrari con un doppio 6-3. “Siamo davvero contenti di questo avvio di stagione – commenta capitan Zanotti –, sia per i risultati del campo sia per il tennis espresso dai ragazzi. Anche oggi mi sono piaciuti molto: sono tutti in palla e determinati a giocare un grande campionato”. Fra sette giorni per il Tc Crema un nuovo duello casalingo, contro i siciliani del Match Ball di Siracusa, sconfitti dal Tc Italia nella giornata inaugurale ma poi capaci di fermare sul 3-3 il Park Tc di Genova. “È la prova del loro valore – dice ancora Zanotti – ma ci faremo trovare pronti. Arriviamo da un successo convincente che ci dà tanta carica, dunque non possiamo che guardare al prossimo impegno con la massima fiducia”.

RISULTATI

Seconda giornata Girone 1

Tennis Club Crema b. Tennis Club Italia 5-1

Inigo Cervantes (I) b. Lorenzo Bresciani (C) 6-2 6-2, Andrea Arnaboldi (C) b. Walter Trusendi (I) 6-1 6-2, Luka Mikrut (C) b. Lorenzo Ghilarducci (I) 6-0 6-0, Samuel Vincent Ruggeri (C) b. Marco Furlanetto (I) 6-2 6-4, Arnaboldi/Vincent Ruggeri (C) b. Potenza/Cervantes (I) 6-1 6-3, Bresciani/Mikrut (C) b. Ghilarducci/Ferrari (I) 6-3 6-3.

CLASSIFICA GIRONE 1

1. Tennis Club Crema, 4 punti (8-4)

2. Tennis Club Italia, 3 punti (6-6)

3. Park Tc Genova, 2 punti (6-6)

4. Match Ball Siracusa, 1 punto (4-8)

