Australian Open 2026: Sabalenka non sbaglia, avanzano Gauff e Svitolina

Archiviato il sesto giorno del main draw dell’Australian Open 2026. Vince, per la prima volta con un po’ di fatica, la numero 1 del mondo Aryna Sabalenka, che in due set supera Anastasia Potapova con il punteggio di 7-6(4) 7-6(7). Primi due tie-break del torneo per la bielorussa, che affronterà agli ottavi di finale la testa di serie numero 17 Victoria Mboko, alla sua prima apparizione nella seconda settimana di uno Slam. Proprio la canadese ha regolato in tre set (7-6(5) 5-7 6-3) Clara Tauson, ottenendo la sua prima qualificazione al quarto turno in carriera.

Sorride anche Coco Gauff, che si aggiudica il derby a stelle e strisce eliminando in tre set la connazionale e amica Hailey Baptiste. Dopo aver ceduto 3-6 il primo set, la numero 3 del tabellone si è ripresa alla grande, piazzando un bagel nel secondo parziale e chiudendo i conti nella terza frazione per 6-3.

Vittoria senza troppi problemi per Elina Svitolina che, sulla Margaret Court Arena, va a segno contro Diana Shnaider per 7-6(4) 6-3, tornando agli ottavi di finale di un Major dopo le ultime, non particolarmente brillanti, prestazioni a Flushing Meadows e Wimbledon.

Karolina Muchova non fa sconti a Magda Linette: la ceca liquida la pratica con un rapido e doppio 6-1, lanciandosi alla fase successiva, dove affronterà la statunitense Coco Gauff.

Termina al terzo turno la favola di Zeynep Sonmez che, dopo il lungo percorso all’Happy Slam partito dalle qualificazioni, viene sconfitta in tre set da Yulia Putintseva per 3-6 7-6(3) 6-3. La kazaka se la vedrà al prossimo turno con Iva Jovic, vincente su Jasmine Paolini in due parziali.