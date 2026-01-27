Australian Open 2026: Alcaraz manda al tappeto de Minaur, in semifinale troverà Zverev

Carlos Alcaraz si qualifica per le semifinali dell’Australian Open 2026. Per la sesta volta in altrettanti scontri diretti, il numero 1 del mondo supera l’australiano Alex de Minaur imponendosi col punteggio di 7-5 6-2 6-1 in poco più di due ore e quindici minuti di gioco. Fatta eccezione per un primo set lungo e lottato, i restanti parziali si chiudono nettamente a favore del numero 1 del seeding. Nel penultimo atto del torneo, il murciano affronterà Alexander Zverev reduce dalla vittoria in quattro set contro lo statunitense Learner Tien. Grande equilibrio nel computo totale delle sfide tra i due giocatori: sei vittorie per parte con l’ultimo precedente favorevole allo spagnolo nella semifinale del Masters 1000 di Cincinnati conclusasi 6-4 6-3. L’ultimo precedente all’Australian Open sorride però al tedesco con la vittoria nei quarti di finale del 2024 per 6-1 6-3 6-7(2) 6-4.

“Sono veramente soddisfatto di questa partita e di come ogni match riesco ad alzare il mio livello. Sono felicissimo di essere in semifinale – afferma Alcaraz a caldo al termine del match -. Nel match di oggi sono partito molto bene, de Minaur è un giocatore che riesce a metterti fretta ma dal 4-4 in poi sono stato bravo ad avere pazienza. È molto importante per me avere la famiglia al seguito, qui c’è anche mio zio, gioco bene perché loro mi fanno sentire a casa. Sfida contro Zverev? L’ho seguito per tutto il torneo, sta servendo estremamente bene e sarà una grande battaglia. Non vedo l’ora di scendere in campo. Cosa farò nei miei due giorni liberi? Forse giocherò a golf e farò una passeggiata“.

NUOVI RECORD PER CARLOS

Con la semifinale raggiunta all’Australian Open, Alcaraz diventa il terzo giocatore più giovane (22 anni 258 giorni) nell’Era Open a raggiungere tutte e quattro le semifinali nei tornei del Grande Slam dopo Novak Djokovic (20 anni e 237 giorni) e Rafael Nadal (22 anni e 83 giorni). Decima semifinale Major per il murciano: è il secondo più giovane nell’Era Open a raggiungere questo traguardo dopo Rafael Nadal.

ALCARAZ-DE MINAUR: LA PARTITA

In apertura di primo set partenza lampo di Alcaraz che in pochi minuti conquista break e si porta sul 3-0. La reazione di de Minaur è immediata con il contro break ottenuto nel quinto game. Le palle nuove non aiutano l’australiano costretto a subire un nuovo break nell’ottavo game. Il numero 1 del mondo serve per chiudere il parziale ma ancora una volta de Minaur reagisce e conquista il secondo contro break. Il set si allunga e viene chiuso al quarto tentativo dal murciano col punteggio di 7 giochi a 5.

L’inizio di secondo parziale ricalca fedelmente le orme del primo con lo spagnolo avanti subito di un break. Nel quarto gioco de Minaur annulla l’ennesima palla break concessa e riesce a restare agganciato al set. Nel settimo game tocca ad Alcaraz annullare palla break prima di issarsi sul 5-2. Il dominio del murciano in questa fase del match appare evidente e il set si chiude sul 6-2 con l’ennesimo break in suo favore.

L’inerzia dell’incontro non sembra voler cambiare neanche nel terzo set con il break nel secondo game a favore del numero 1 del seeding. Nel corso del sesto gioco arriva la spallata finale al match: altro break a favore di Alcaraz che nel game successivo fissa il risultato del parziale sul 6-1 aggiudicandosi partita e incontro.