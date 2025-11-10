Cosa succede se Auger-Aliassime si ritira dalle Atp Finals? La riserva, cosa dice il regolamento

Debutto amaro per Felix Auger-Aliassime alle ATP Finals 2025 di Torino. Il canadese, ottavo qualificato e reduce da uno splendido finale di stagione, si è arreso con il punteggio di 7-5 6-1 al cospetto di Jannik Sinner. La brutta notizia, però, è un problema al polpaccio che di fatto lo ha debilitato dalle fasi conclusivi del primo set in poi. Parlando con il fisioterapista dell’ATP, il classe ’00 – che si è fatto massaggiare in almeno un paio di occasioni – ha riferito di aver iniziato a sentire dolore sul 5-5 del parziale d’apertura. E da quel momento, infatti, non c’è stata di fatto più partita, con Sinner che ha preso il largo verso il primo successo a Torino.

Ora la domanda da porsi è se le Finals di Auger-Aliassime continueranno o meno. Avrà meno di due 48 ore per recuperare, dato che il scondo match sarà in programma mercoledì contro Ben Shelton. Ma cosa succede nel caso non dovesse farcela? La risposta è facile, entrerebbe in gioco per le ultime due partite del girone la prima riserva, ovvero Alexander Bublik. Il kazako, che già è a Torino da diversi giorni, sarebbe pronto a subentrare. Nel capoluogo piemontesee, inoltre, è presente anche Casper Ruud: il norvegese è la seconda riserva del torneo.

Per quanto concerne, la classifica, c’è da sottolineare che l’eventuale riserva non si ritroverebbe ad ereditare la classifica del ritirato. Quindi Auger lascierebbe Torino con zero vittorie e una sconfitta, mentre Bublik inizierebbe il suo torneo da 0-0.