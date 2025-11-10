ATP Finals Torino 2025: medical time-out Aliassime, problemi al polpaccio

Felix Auger-Aliassime ha chiamato un medical time-out alla fine nella sfida d’esordio alle Nitto ATP Finals 2025 contro Jannik Sinner. L’azzurro si è aggiudicato la prima frazione per 7-5, ma pochi istanti prima il canadese si era toccato il polpaccio sinistro facendo temere ai presenti un possibile infortunio. Aliassime la scorsa settimana ha saltato l’ATP 250 di Metz per problemi indefiniti e a questo punto viene da pensare che il problema potesse riguardare proprio quella zona. In svantaggio 7-5 3-0, il numero 8 del mondo ha chiamato il fisioterapista. Da valutare se al rientro in campo, Aliassime sarà in grado di continuare o se ci sarà un ritiro già nella prima giornata del torneo dei maestri.

AGGIORNAMENTO 22.14 – Sul punteggio di 7-5 4-1, il canadese viene trattato ma ovviamente non può usufruire di un altro medical time-out