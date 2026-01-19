Billie Jean King Cup 2026: l’Italia sfiderà il Giappone

Sarà il Giappone l’avversario dell’Italia due volte campione in carica nel turno preliminare della Billie Jean King Cup 2026. Le azzurre guidate da Tathiana Garbin sfideranno le nipponiche in Italia il 10 e l’11 aprile, il format di questa edizione prevede infatti due incontri di singolare nella prima giornata seguiti nella seconda dal doppio e da altri due eventuali incontri di singolare invertiti rispetto ai precedenti. Le sette nazionali che si aggiudicheranno i rispettivi tie, si uniranno alla Cina padrona di casa per le Finals.
BILLIE JEAN KING CUP 2026 – LE 7 SFIDE PER ACCEDERE ALLE FINALS
(1) Italia vs Giappone
Belgio – (2) Stati Uniti
Australia – (3) Gran Bretagna
Kazakhstan – (4) Canada
Slovenia – (5) Spagna
Svizzera – (6) Repubblica Ceca
Ucraina – (7) Polonia
The 2026 #BJKCup Qualifiers are set! 🔒
Seven ties across two days in April, with the winners qualifying for the Finals in September and joining host nation China.
Which ones catch your eye? 👀 pic.twitter.com/k7H0JZfNom
— Billie Jean King Cup (@BJKCup) January 19, 2026